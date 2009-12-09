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المائدة المستديرة والمنتدى الوطني للدفاع عن الحقوق الدستورية صندوق الاجيال 1-2


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:04
المحور: حقوق الانسان
    


المائدة المستديرة والمنتدى الوطني للدفاع
عن الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
1-2
التنمية الشاملة للمجتمع
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
واقع الحال خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية ؛ وبعد نفاذ الدستور ومضي 11 سنة عليه .

لم تستطع منظمات المجتمع المدني بأشكالها رغم بعضها يمثل شريحة كبيرة كالمتقاعدين ؛ ولا المنظمات الحقوقية أو النسوية ؛ بلورة العمل وفق منظور العقد الاجتماعي ( الدستور ) ؛ تلبية مضامينه – بغض النظر لأشكالياته – فالدستور بمحتواه العام ؛ يمثل نقلة نوعية ووضوح وأهم ما جاء فيه حدد بالمادتين 111و112 ملكية الثروة ( للمواطن ) وكيفية التصرف بها ومنافعها :
مادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
مادة 112 أولاً : - تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة .

وعلى ضوء ما تقدم ؛ فالمجتمع يحتاج لتغيير أسلوب العمل ومنها التوسل بثقافة الدستور.
أن الاستجابة الاولية لفكرة المائدة المستديرة والدفاع عن الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
تتطلب بيان وضوح العمل وألأهداف والاسلوب والشرائح المنتفعة والمؤيدة وبيان تاسيسي .

أن وضوح العمل وفق المقدمة الاتية :
المنتدى العراقي للدفاع عن حقوق المواطن الدستورية : هو فضاء عراقي لجميع العراقيين ؛ دون أستثناء لقومية ومذهبية وأي لون في المجتمع ؛ وهو تجمع وطني ؛ غير حزبي ولاحكومي ؛ ولا يسعى للوصول للسلطة ؛ هو تجمع يبحث عن تطبيق كرامة ومنفعة المواطن وفق إطار الدستور.

الاهداف
واضح في الفقرة اعلاه وجزء منها ؛ ويتطلب بيان الهدف ضمن معطيات الدستور وهو ملزم ؛
فالمواطن وهب شرعية الدستور؛ ووهب شرعية السلطة ؟؛ والملكية تحدد وجوب المنفعة له .والمعطيات القانونية العامة والتي تضمنها الدستور والقوانين المدنية والموضوعية والاعراف ؛ علينا تحقيق ثقافة دستورية للمجتمع ؛ للتعرف على الحقوق وآلية الدفاع عنها هنا يستوجب النظر
للانسان العراقي بأنه أثمن واسمى ما يسعى له التجمع للدفاع عن حقوقه وحقوق الاجيال .

وسائل وإسلوب العمل
اثبتت الوقائع للسنوات ما بعد 2003 وطرق العمل بوسائل الندوات بين اربعة جدران لمجموعة صغيرة ؛ او موسعة تحضرها منظمات عديدة ؛ او ندوات تلفازية وغيرها ؛ تنتهي بإنتهائها ؛ وضرورة أيجاد وسيلة ذات إستمرارية وجمعوية تصل لتشخيص قضية للمجتمع لتحقيقها ؛ ومتابعة تجارب الشعوب في تنمية شعوبها بشريا وإقتصاديا لازدهارها ووجود الثورة الرقمية ؛ وأهمية التواصل المستمر بوسائلها الفيس والبريد والمدونات وسيلة تخدم أهداف المجتمع .
وهنا في هذا التوضيح نسعى لتحقيق البديل بوضوح الاهداف ووسيلة العمل ندعوا تغييرأسلوب العمل و وتعاون الجميع بأيجابية فندعوكم للتواصل والنقاش بمائدة مستديرة وسيلة سهلة للعمل.





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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - المائدة المستديرة والمنتدى الوطني للدفاع عن الحقوق الدستورية صندوق الاجيال 1-2