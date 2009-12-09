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جوليات .. 13 .. عَنْ حُبِّ اِمْرَأَةٍ أَتَكَلَّمُ وَأُعَلِّمْ ..


هيام محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 00:15
المحور: الادب والفن
    


يَخَافُونَ المَوْتَ وَأَخَافَهُ .. (*)
وَخَوْفُهُمُ خَوْفِي خِلَافَهُ .. (*)
يَخَافُونَ إِلَهً جَبَّارًا ..
وَيَرْجُونَ أَلْطَافَهُ ..
وَيَخْشَوْنَ مِنْ آخَرَ ..
أَلَّا يَكُونُوا خِرَافَهُ ..
وَأَرْتَعِبُ مِنْ دَهْرٍ ..
أَعْلَمُ إِجْحَافَهُ ..
إِذَا قَتَلَنِي ..
مُتِّي ..
وَلَا أَحَدَ ..
سَتَتَرَجِّينَ إِسْعَافَهُ ..
وَإذَا أَخَذَكِ ..
قَتَلَنِي غَمٌّ ..
لَنْ أَنْتَظِرَ إِنْصَافَهُ ..
يَزْعُمُونَ الحُبَّ ..
وَيَطْلُبُونَ أَشْرَافَهُ ..
وَيَخَافُونَ زَوَالَهُ ..
فَيَدَّعُونَ أَضْعَافَهُ ! ..
وَيَعِيشُونَ حُبَّهُمْ ..
وَيَخْشَوْنَ إِسْرَافَهُ ! ..
وَلَا أَخَافُ نَقْصَ حُبِّي ! ..
فَأَزِيدَ إِتْرَافَهُ .. (**)
وَفِي قَلْبِي ..
كُلّ لَحْظَةٍ ! ..
أُغَنِّي إِعْصَافَهُ .. (***)
يَدَّعُونَ حُبًّا ..
وَغَيْرَهُ ! ..
يَجْهَلُونَ أَعْرَافَهُ ..
وَأَبَدًا ! ..
لَا يُفَكِّرُونَ ..
فَالكُلُّ عَبَدَ أَسْلَافَهُ ..
وَإِنْ تَرَكَ الكَثِيرَ ..
فَالكَثِيرَ ! ..
قَدْ أَضَافَهُ ..
الحُبُّ عِنْدَهُ جِنْسٌ !!!! ..
بَيْنَ ذَكَرٍ ..
طَافَ طَوَافَهُ ..
حَوْلَ أُنْثَى ..
لَبَّتْ نِدَاءَهُ ..
وَ ..
المَزْعُومَ عَفَافَهُ ..
فَإِنْ كَانَتِ طَائِفَةً ..
كَانَ "شُذُوذًا" ..
عَافَهُ ..
وَغَيْرَ النَّوْعَيْنِ ؟؟؟..
لَا حُبَّ !! ..
وَعَقْلَهُ أَحْكَمَ إِيجَافَهُ .. (****)
مَفَاهِيمٌ بَدَوِيَّةٌ جِنْسِيَّةٌ ..
تُثْقِلُ ! ..
كَاهِلَهُ وَأَكْتَافَهُ ..
وَيَزْعُمُ ..
عَلْمَنَةً ..
وَيَدَّعِي للإِلْحَادِ ..
الصُّلْبَ وَأَطْرَافَهُ ..
فَاسْمَعْ مِنِّي ..
فَلَسْتَ عَرِيفَ الحُبِّ وَلَا ..
عَرَّافَهُ .. (*****)
وَلَيْتَكَ تَفْهَمُ ..
فَيُحَقِّقَ وُجُودِي فِي الحِوَارِ ..
أَهْدَافَهُ ..
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(*) النّصب للضرورة .. "نَصْبُ الكلمة : إِعرابُها بالفتحة" .. / أكيد سأُعذَر إذا ما قُورنتُ بمن كان النّصبُ هويّةً ومهنةً ومُتعةً لهُ .. "النَّصْب : الحِيلَة والخِداع" ..
(**) أَتْرَفَهُ : جعله في سَعَة من العيش والمال ودَلَّلَـهُ ..
(***) أَعْصَفَ المكانُ : كَثُرُ زَرْعُهُ ..
(****) إِغْلَاقَهُ .. أوجف الباب : أغلقه ..
(*****) العَرِيفُ = عَرِيفُ القَوْمِ العَالِمُ بِأُمُورِهِم ، العَرَّافُ = الطَّبِيبُ ..





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هيام محمود

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هيام محمود - جوليات .. 13 .. عَنْ حُبِّ اِمْرَأَةٍ أَتَكَلَّمُ وَأُعَلِّمْ ..