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بين نهديّ جميع نسائي ...


دلال برّو الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 14:54
المحور: الادب والفن
    


بِأغنية النون تجاوزتُ البُكم
كَنافورة ماء تمشي بِمُفردات الحقول
تُملي عليّ القفز كأَرنبة الفصول ..
ظننتُ أنّ النبعَ ماتَْ
و أنّي ضيّعتُ مَفرِق البيتْ
و هدهدة أصابعي لِورق دفاتري ..
كم تأَوّهتُ لِأَستعيد دموع اللُغة
و مِمحاة براعمي فاصلة و نقطة ،
علّقْتُ صبري على أَذرُع سَحابة
فَعدتُ كنحلة ذهبيّة
تغتَسل بسطور الصُبّار
عدتُ و زرقة الشواطئ
درب مِن الذهول ..
بوَداعة الجَزرِ
مخَرتُ البحرَ حِبراً
و مِتحف نثري
أسراب رمز من الرموز ..
راسخة أنا بأشرعة شفاهٍ
و بين نهديّ جميع نسائي ،
و مِرساتي خواتم العقيق
و شقاوة الفيروز ..
لِذا جئتُ أُخيّم بين يديّ حبيبي
أغطية الصاري و شرفة عِبادة ،
ظننتُ أنّي لستُ أهلاً لِقُبلةٍ
أولِصرخة وجع الكتابة ..
فسندَتُ همس الصوت
بِغنج امرأة ،
و فتحتْ أبواب العيد
على مِصراعِيْ الزغاريد ،
و ما كنتُ يوماً
أَمام حروف الأبجديّة راكعةٌ
بلْ كنتُ ،
لِصلاة العصافير استجابة …





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دلال برّو الساحلي

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