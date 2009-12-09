

دلال برّو الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 14:54

المحور: الادب والفن









بِأغنية النون تجاوزتُ البُكم

كَنافورة ماء تمشي بِمُفردات الحقول

تُملي عليّ القفز كأَرنبة الفصول ..

ظننتُ أنّ النبعَ ماتَْ

و أنّي ضيّعتُ مَفرِق البيتْ

و هدهدة أصابعي لِورق دفاتري ..

كم تأَوّهتُ لِأَستعيد دموع اللُغة

و مِمحاة براعمي فاصلة و نقطة ،

علّقْتُ صبري على أَذرُع سَحابة

فَعدتُ كنحلة ذهبيّة

تغتَسل بسطور الصُبّار

عدتُ و زرقة الشواطئ

درب مِن الذهول ..

بوَداعة الجَزرِ

مخَرتُ البحرَ حِبراً

و مِتحف نثري

أسراب رمز من الرموز ..

راسخة أنا بأشرعة شفاهٍ

و بين نهديّ جميع نسائي ،

و مِرساتي خواتم العقيق

و شقاوة الفيروز ..

لِذا جئتُ أُخيّم بين يديّ حبيبي

أغطية الصاري و شرفة عِبادة ،

ظننتُ أنّي لستُ أهلاً لِقُبلةٍ

أولِصرخة وجع الكتابة ..

فسندَتُ همس الصوت

بِغنج امرأة ،

و فتحتْ أبواب العيد

على مِصراعِيْ الزغاريد ،

و ما كنتُ يوماً

أَمام حروف الأبجديّة راكعةٌ

بلْ كنتُ ،

لِصلاة العصافير استجابة …