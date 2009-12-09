

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 00:07

المحور: الادب والفن









أَمْقُتُ البَدَاوَةَ وَمَعَهَا ..

إِلَى الأَبَدِ ! ..

سَأَصْطَدِمُ ..

لَكِنِّي فِي حُبِّ النِّسَاءِ ..

بَدَوِيَّةٌ ! ..

وَفِي الجَهَالَةِ أَنْعَمُ ! ..

تَهْوَاهَا نَفْسِي وَعَنْ حُبِّهَا ..

لَا أُلْجَمُ ..

وَفِي دَمِي تَسِيلُ ..

كَأَنَّهَا ..

سَيْلٌ عَرَمْرَمُ ..

وَلَا آبَهُ بِمَنْ فِي حُبِّهَا ..

عَنِّي تَكَلَّمُوا ..

وَلَا بِمَنْ لَامُوا ..

وَزَادُوا قَالُوا وَظَلَمُوا ..

وَمِمَّنْ ظَنُّوا بَهْرَجًا ..

قَوْلِي ..

أَبْتَسِمُ ..

وَفِي نَفْسِي أَقُولُ ..

لَيْتَهُمْ يَفْهَمُونَ ! ..

لَيْتَهُمُ ! ..

وَحَتَّى مَعَ المِثْلِيَّاتِ ! ..

أَنَا أَزْعُمُ ! ..

حُبًّا للِنِّسَاءِ مِنْهُنَّ أَعْظَمُ ! ..

فَالمِثْلِيَّةُ تُحِبُّ اِمْرَأَةً وَ ..

تَلْتَزِمُ ..

أَمَّا أَنَا ! ..

فَفِي حُبِّ كُلِّ نِسَاءِ الأَرْضِ ..

أَنْهِمُ ..

وَكُلَّ الشِّفَاهِ ..

اِحُمُ ! ..

أَلْثِمُ ! .. (*)

وَكُلَّ الأَثْدَاءِ ..

اِحَمُ اِحُمُ ! ..

أَلْتَقِمُ ! .. (*)

وَكُلَّ الـــــ ... اِحِمُ اِحَمُ اِحُمُ !! ..

أَلْتَهِمُ ! .. (*)

وَلِقُرَّائِيَ أُذَكِّرُ ..

مَنْ نَسَوْا مِنْهُمْ فَلْيَعْلَمُوا ..

أَنِّي أُخَاطِبُ مَنْ ..

بِحَبْلِ كُفْرٍ وَعَلْمَنَةٍ ..

اِعْتَصَمُوا ..

فَلَا أَمَلَ فِي مَنْ تَصَعْلَكَتْ .. (**)

عُقُولُهُمْ وَأَسْلَمُوا ..

وَلَا مَعَ مَنْ ..

لِمَحَبَّةٍ زَائِفَةٍ ..

رَنَّمُوا ..

وَأَنّى لَهُمْ أَنْ يَفْهَمُوا !..

وَهُمْ بَيْنَ عُصُورِ حَجَرِيَّةٍ ..

وَعَصْرِهِمْ خَضْرَمُوا ! ..

وَإِلَى اليَوْمِ يَأْسُرُهُمْ ..

جَهْلٌ مُظْلِمُ ..

وَيَتْبَعُونَ الدَّجَّالَ الجَاهِلَ ..

وَيَقُولُونَ مُعَلِّمُ ! ..

وَلَا يَعْرِفُونَ المَسَاكِين ..

أنَّ إِلَهَهُ الدِّرْهَمُ ! ..

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(*) : تمنّيتُ لو كنتُ مثليّة بالمفهوم "البدويّ" المعروف ، وحاولتُ أن أكونَ كذلك في عقلي وللأسف لم أستطع ! .. لكنّي إكتشفتُ حُبًّا أشمل وأعظم بكثير ، وأيّ شيء أرقى وأعظم من أن أُحبَّ كل نساء الأرض ؛ حتّى "البدويات" منهن ؟! .. وأنتِ ؟ ، أدعوكِ إلى أن تُفكّري في هذا "النّوع" من الحُبّ ولمَ لا أن تُحبّي اِمرأة أو إثنتين أو ثلاثة أو ... ألفا ! .. وأنتَ ؟ ما رأيُكَ فالأمر يخصّكَ أيضا ؟ : أنا لا أتكلّم عن "صداقة" أو "أخويّة" أو "الحبّ" الذي تعرفونه ، لكن عن حبّ آخر لا تعرفونه ، تكلّمتُ عنه سابقًا في قصصي وها أنا أُذكّر به .. لعلّكنّ / لعلّكم .. تُحببنَ و.. تُحِبُّون .. ليس حبًّا "عذريًّا" فالحبّ "العذريّ" فيه شهوة لكنّها تُلجم .. هذا حبّ نادر الوجود ، اِعرفوه جيدا أوّلا لتفهموا مدى بؤس الفكر الديني المتخلف والذي ربط كل شيء بالجنس . أترك التحدّي لكل من سيقرأ كلامي : اِفهم جيدا قصدي قبل أن تطلق أحكامك وإذا لم تفهم وأهمّتك "القصة" اِسألني وسأجيبك .



(**) تَصَعْلَكَتْ = تَشَرَّدَتْ .