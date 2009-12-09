

يحيى غازي الأميري

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 14:20

المحور: الادب والفن









بَردٌ و وَحَلٌ

وجُوعٌ و رِيح

هُوَ حَـالُ

لَيالِينا الغارِقَةِ بالجنونِ .

فَصْلُ الخَرِيفُ،

يَلسَعُنا كسياطِ

الجَلادِين.

الآمالُ تَتَساقَطُ

مِنْ

سنِينِ العمرِ

مَثلِ

حَبّاتِ المَطرِ

فِي جَوفِ

رمالٍ قاحِلة.

مُستقبل أطفالنا

كأحلامِ الشَحاذِين

سَتَتَلَقَفها {إنْ عاشتْ}

المَنافِي

والأرصفةُ الخاويّةُ

إِنَها سنينٌ متناثرةٌ

متطايرة الأحزانِ

تَطايرَ أوراقِ شجرٍ

فِي مَهَبِّ ريحِ

الخَريفِ العاتِيّة،

أما حَياتنا ...!

فالمَوت هُنا يَتَرَصَدُنا

فِي كلِّ حين،

والخَوفِ يُرافقنا

كالحِدادِ فِي

مَقابرِ النازحِين.

سَلوى لِمَنْ لا سَلوى لهُ

سوى

الحُزْنُ يَسكننا

ويُؤَوّينا

بَعْدَ ما

غَرَزَ العَوزُ و الإمْلاقُ

أَنْيابَ

الذُلَّ والفاقَةَ

و الحِرْمان فِينا

و

جَفَتْ

ضَمَائِرُ قُوَّادِ

رَكْبَ* الحَربِ

فِي سُوحِ المَيْادِين**

هذيانٌ مَعَ الفَجرِ ، مالمو في 15-11-2017

بعض معاني الكلمات التي وردت بالنص

* رَكْب: مَوكِب، قَافِلَة ، رَهْط

**مَيْدانُ الحَربُ : ساحَته