

وراء الحقيقة... القران- كِتابٌ للهِدايَةِ أمْ للسِحرِ والشَعوذَة؟

بولس اسحق

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 00:15

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







إن الباحث العاقل في كتب التراث الاسلامي والقران ليزداد كفرا والحادا وابتعادا يوما بعد يوم كلما اراد ان يقترب من الله الواردة صفاته واعماله المنافية للعقل في القران... هذا فيما لو كان هذا الباحث الغير العاقل يعتقد ان الله القراني هو فعلا الله خالق الارض والسماء... لانه لو كان عاقلا لما حمل الله الحق عيوب اله القران...لانه من خلال بحثه اكيد سيتضح له ان الله القراني والعلم نقيضين لا بل خصمين ... وتقوم بينهما علاقة عكسية... وهذه هي مشكلة معظم الملحدين من اصل اسلامي... لانهم وبدون وعي يسقطون صفات الله القراني على انها الصفات الحقيقية لله الحق دون البحث والتحقيق والتمييز بين الله الحق واله القرآن المكار المضل الضار المنتقم الجبار... والنقطة الاخرى والتي تثيرالدهشة لدى الملحدين وتدفعهم للاصرار بالالحاد من امة اقرأ قبل الكفار... هي نظرتهم تجاه المشعوذين من رجال الدين والتساؤل المشروع... لماذا يقوم هؤلاء المشعوذين من الشيوخ والفقهاء باستخدام القرآن المرسل من سابع سماء والمقدس كما يدعي اصحاب الشأن... في جميع انواع السحر والشعوذة والرقية التي هي شرعية واحجية الكهنة المليئة بايات وطلاسم من القران... فهل القرآن هو كتاب للهداية أم كتاب سحر وشعوذة http://qatar77.yoo7.com/t651-topic؟.. فالسحرة والمشعوذين المسلمين واغلبهم شيوخ ورجال دين مرموقين تراهم يستدعون الجن عن طريق آيات قرآنية... ومن ناحية اخرى يسيطرون على الجن عن طريق آيات قرآنية ايضا أو عن طريق قسم الملك سليمان الوارد في القران(القسم الذي أقسمه الملك سليمان على الجن ليطيعوه... ولا ادري ما هو هل هو...الخيل الصافنات الثولات)...{حيث جاء عن سليمان في القران نقلا عن اساطير كتب اليهود... كان ياما كان... كان في قديم الزمان ، مثلما ورد في القرآن ، نبي اسمه سليمان ، قد ورث عن أبيه داوود النبوة والصولجان ، ثم دعا الله أن- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي- ... فاستجاب اله القران لهذا الطلب الغريب ربما على سبيل الإثارة ، وسخّر لسليمان الجن ليكونوا خدماً له مخصصين... بالإضافة إلى الكثير من الحيوانات والطيور يأتمرون بأمره ويعملون بتفانٍ في كافة أجهزة الدولة... يتم استخدامهم بالسخرة وإلا قام سليمان بتعذيبهم إذا حاولوا الامتناع... دون أن يتوخى اله القران العدالة اللازمة قبل أن يسارع بالاستجابة لهذا الدعاء الأناني... وعلى اية حال أصبح سليمان يقود بذلك مملكة شاسعة ثرية ، سيما وأنه يفهم لغة كافة الحيوانات والحشرات والجان... ويمكنه بسهولة التعامل معها وتسييرها ، بالإضافة إلى الرياح والظواهر الطبيعية برمتها التي أصبحت تحت سيطرته... وسخر الله لسليمان –عليه السلام- الريح فكانت تجري بأمره... لذلك كان يستخدمها سليمان في الحرب... وكان لديه بساطا خشبيا ضخم جدا، وكان يأمر الجيش بأن يركب على هذا الخشب، ويأمر الريح بأن ترفع البساط وتنقلهم للمكان المطلوب... فكان يصل في سرعة خارقة الى المنطقة المطلوبة}... ويقومون بصرف الجن ايضا عن طريق آيات قرآنية... ولا يقتصر الامر على ذلك بل أنهم يعتقدون أن لكل آية قرآنية خادم اوخدام خاصين من الجن المسلم الذي اسلم عندما استمع الى القران العجبا في زرائب وفيافي مكة.... والخدام هؤلاء هم الذين يقومون بتحقيق الطلبات والرغبات بعد استدعائهم... كما أن هؤلاء المشعوذين من الشيوخ والنصابين يستطيعون أن يستدعوا الشياطين وابناء إبليس وإبليس نفسه بجلالة قدره ايضا والزواج منهم ويخلفوا بنات وبنين... وقسم منهم ادعى ان الطلسم (كهيعص) هي اسم لأحد ملوك الجن (اخيرا عرفنا ماذا تعني كهيعص... ولا نعلم هل هو مسلم ام كافر)... ولا يقتصر عملهم على استخدام الايات القرانية على استدعاء الجن فقط بل انهم مزجوا بين الجن وأسماء الكواكب والنجوم (كما يفعل الصابئة عبدة النجوم والكواكب) ويعتقدون أن لكل كوكب ايضا خدام وملوك من الجان ايضا وبارشاد من القران ايضا... ويقسمون الجن والشياطين إلى- قرين - عامر - خديم - خادم عون - موكل- أمير - وزير – ملك... ولديهم وصايا عشرة لدخول عالم الروحانية أو علم الشعوذة المقدس وهي:

1-الصدق بالله وتوحيده (وهل الله الواحد الاحد اباح السحر والشعوذة)

2-الصلاة والصيام (وهذه اهم ركيزة لانه فعلا الصوم والصلاة الاسلامية شعائر وثنية وبامتياز)

3- ترك الشهوات والابتعاد عن ما لا يرضي الله (وهل استحضار الجن يرضي الله)

4- التهجد والذكر (يعني ترديد الطلاسم عسى ولعل)

5-مراعاة أوقات الصلاة الدائمة

6-العلم النافع وزكاته (لا تذهبوا بمخيلتكم بعيدا، فالعلم المقصود هو اسرار طلاسم القران وليس علم الذرة او الميكانيكا)

7- إتمام الأوراد المتبعة شكلا وجملتا (اي الدروشة)

8- اتفاق النفس مع العقل (لو كان لهم عقل اصلا)

9- النصيحة وتتبع شيخ واصل أو تقي (يعني خبير بالشعوذة)

10- الرياضات والاختلاء وهذا موضوع يعمل به بعد تمام الروح واكتمال العلم (ممارسة اليوغا في غار حراء)

ومن اشهر الكتب المشهورة عند كهنة الاسلام عند ممارستهم السحر والشعوذة هي (شمس المعارف الكبرى-اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجان- شرح العهد القديم- منبع أصول الحكمة والكتب السابقة جميعها من تأليف البوني... تسخير الشياطين في وصال العاشقين-السحر العظيم-المندل والخاتم السليماني والعلم الروحاني-تسخير الجان لمنفعة الإنسان -مرشد الإنسان إلى رؤية الجان... السحر الأحمر -البداية والنهاية-سحر الكهان في حضور الجان- سحر بارنوخ- الفتوح الرباني-اسم الله الأعظم- سحر هاروت وماروت -إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم - السر المكشوف في طب الحروف- رسائل ابن عربي وابن سينا... وكان عبد الفتاح السيد عبده المطوخي وهو مدير سابق لمعهد الفتوح الفلكي بالقاهرة يقوم بتدريس السحر والكهانة والعرافة والتنجيم والخط على الرمل وقراءة الكف والفنجان في هذا المعهد... وكل هذه الكتب تعتمد على القرآن في استدعاء الجان.. وهنا نتفاجىء مرة أخرى بحديث منسوب الى محمد الذي لا ينفك من الخرافات والجهل... وسعيه الدؤوب الى ترهيب مرافقيه واتباعه بادعاءه العلم المطلق والسر الالهي القاطع .... حيث كان يقول كلمات تنطلي على اتباعه في ذلك الوقت وهذا كان هدفه اصلا ... لأنه عند موته لا يهم فيما اذا كان صادقا ام كاذبا... المهم انه نال مطالبه ورغباته وامانيه اثناء حياته.... لذلك تقوّل على الصدق بكل اقاويله وافعاله... ومتسترا ببعض الدراما قاطبا حاجبيه... متأملا في السماء... بمشهد يسلب لبّ الاعراب ويغسل ادمغتهم ....فيجثون له ولربه سجّدا... يخافون يوم الحساب... ولات ساعة مندم.... حيث ان ما استوقفني عند كتب السحر والشعوذة هو كتاب...(الجفر الجامع والنور اللامع) والذي يعتبر من اعمدة الكتب الأساسية في السحر والشعوذة... ولا يمكن لاي مشعوذ دجال الاستغناء عنه لنيل النوال والمطالب... وقد ورد في أول صفحة من هذا الكتاب ما يلي :(كتاب الجفر الجامع والنور اللامع مع مفتاح الاستخراج) من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله (علوا هبل) وأمر بتدوينه... فكتبه علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يحتوي على كل ما كان وما سيكون كليا اوجزئيا... فيا ترى ما هي العلاقة بين القرآن والسحر... وهل محمد بن ابي كبشة كان كاهنا ساحرا وتعلم مهنة الكهانة والسحر والشعوذة من خديجة التي اكتسبت خبرتها بهذا المجال من زوجها السابق هند بن النباش بن زرارة بن وقدان وكان كاهنا مشهورا من كهنة العرب في قريش قبل محمد... وبعدما تزوج خديجة استولى على كل ممتلكات ابن النباش هذا وبضمنهم هذا القصاصات الورقية وامر ابن عمه وزوج فاطمة بتدوينها على شكل كتاب.... ولماذا أمر صلعم بتدوين هذا الكتاب ولم يأمربتدوين القرآن... فهل القران مجرد سجع كهان كما قالت قريش ايام زمان!!!









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