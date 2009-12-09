

جمال الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 15:39

المحور: كتابات ساخرة









لقد درسنا قديما أن الليبرالية هي فلسفة سياسية تطورت و أصبحت تحمل مبدأ حرية الفكر والمساواة،هذا مبدأ مرتبط بالإنسانية وهو صحيح في حالة قطع كل السبل مع الأديان التي كانت قبل الإسلام ،في حالة فشل تطبيق تعاليم الدين المقدسة على أرض الواقع وحدوث إنحرف كبير وإستغلال ديني يلجأ الليبرالي بدعوته ليكون حر من أجل نزع الهيمنة الدينية عليه وعلى فكره، وهذا أمر صحيح و جيد وأنا أشجع الغرب قديما أنهم أوقفوا إنحراف الكنيسة والمعابد اليهودية و إبتكروا فكر يضمن لهم حياة طبيعية بعيدا عن أحلام القديسين في الكنائس و الوهم الذي وقعوا فيه أنهم يريدون السيطرة على الكون كله بهيمنتهم على ملوك أوربا كلها ، لكن السؤال لماذا مسلم يدعى الفكر الحر الليبرالي مستورد بضاعة غربية يحاول أن يحققها في العالم الإسلامي وهو يعلم جيدا أن الإسلام منطق الحياة كلها .

سرعة قطارك تحمل تهور كبير لك وللأمة الإسلامية،لأنك لا تهدىء، مع العلم أنت لا تقدم الليبرالية على أنها فكر غربي تجح تاريخيا بدرجة كبيرة،لكنك تستغل هذه البضاعة الغربية من أجل النقد والطعن في الإسلام ، وتحاول قدر المستطاع أن تجعل من اثر السنة مجرد دستور تستطيع أن تقدم البديل عليه في أي وقت بحجة أن العالم يحتاج إلى العلم والحرية لا الهيمنة الدينية، أنت مخطأ ولست على صواب، معظم من يحملون الفكر الليبرالي في العالم العربي وخصوصا في الجزائر، يقومون بطعن في الإسلام وأثره ، و حينما نحذر من هذه الأفكار يخرج علينا أحدهم ، أنظروا دعاة الإسلام يمارسون الداعشية على اصحاب الفكر الحر في الجزائر ، ياصديقي تعال نتفق حتى لا نعيد الكلام كثيرا :

أنا أحترم فكرك كونه قناعة منك ولا أشكك فيك ، لكنك أنت يا صاحب الفكر الحر لا تحترمني ، حينما تطعن في عقيدتي الإسلامية مهما كانت ،علماء الإسلام إجتهدوا وحافظوا على أثر الإسلام لقرون بفضل الله سبحانه تعالى ، كذلك دعاة الفكر في أوربا صنعوا العديد من المعجزات بسبب تخليهم عن الكنائس كمبدأ مرافق لحياة الفرد كون المسيحية أو اليهودية عقيدة روحانية وليس مثل الإسلام نظام حياة ، لكن أنت يا من تكتب وتدون فكرك الحر وتدعي أنك ليبرالي حر أنت تغير منهجية اصحاب الفكر الليبرالي الحقيقين ، لأنهم تخلوا عن الكنائس ولم يطعنوا في المسيحية،وأنت مقلد لهم تطعن في الإسلام الذي أخرج الكون كله من الجاهلية، و تحاول أن تجعل من كتب الأثر مجرد ورقات تغيرها الوقت الذي تريد، علماء الأمة الإسلامية قدموا لنا قناعات وأفكار ،يعني لم يقكروا في طعن في الأديان الأخرى،كون المسلم لن يكون مسلم حتى يؤمن برسل التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم،لو تفكر مع عقلك قليلا ستجد نفسك أنت داعشي الحقيقي كونك أعطيت لنفسك أو ـقنعتها أنك خلقت من أجل هدم الإسلام الذي لم يقدر عليه ملوك العالم من الشرق إلى الغرب.

ظاهريا أنت أمام العامة تحاول نشر الحرية ، لكن باطنيا أنت تريد المساس في أماكن أخرى ، مع العلم أن أكبر عدو للأخلاق الإسلامية هو الحرية المطلقة،أنا مسلم سني ولم أجد في كتب تاريخ شخص طالب بإخضاع القرآن للعقل لأنهم لم يقدروا عليه،لكن في المسيحية أحد دعاة الحقيقين لليبرالية طلب إخضاع الوحي للعقل عند التعارض وهو جون لوك .

أعجبني كثيرا مقولة الكاتب الأمريكي راسل جاكوبي حينما قال عن الليبرالية[إنه ليس فقط مفتقدا تراثا كلاسيكيا واضحا،بل مختلطا ايضا بالغموض والفضيحة] سرعة قطارك ايها الليبرالي الحر العربي ستفقدك التوزان وممكن تنقلك من الليبرالية المستقلة المعتدلة إلى العلمانية الشاملة التي ستفتح لها باب الإلحاد ، الحرية التي لا سقف لها في أمور دنيوية فقط تقف عند الشرائع الدينية كون أن للكون إله وعلينا أن نعبده مهما كنا ،لكن حينما لا يكون سقف للحرية في كل مجالاـ أكيد سنشهد إنحراف عقائدي كبير وهذا الأمر هطر على الأمة الإسلامية .

جمال الصغير

Djamel.sghier@gmail.com