التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - هذيان عشق
|
|
هذيان عشق
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الأورغن الأعمى
- عافني النوم
- موال مواليد حملة حصاد الياقوت
- تكرار
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/8
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/7
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/6
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/5
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/4
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/3
- أبعاض مني
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/2
- مَذْبَحَةُ فَرَاشَاتِ الخُزَامَى/1
- إِبْحَارٌ
- تَجَلِّيَاتُ الوَجْدِ (نص كتلوي)
- قَلْبٌ مَصْدُومٌ
- . عَبِيرُ حَرْفِ تفصده جَرَّحَ اللِّسَانُ
- *جُذْوَةٌ الزَّقُّومُ بِمَدِينَةِ المَآذِنِ *
- فِي أَلْطَف المغول
- صدى الديالوج -البوليفوني-الباختيني في قصيدة نثر ما بعد الحدا ...
المزيد.....
- قيثارة بوب ديلان تباع في مزاد بـنحو 400 ألف دولار
- حشرة ميتة داخل -أشجار زيتون- فان غوخ منذ 130 عاما
- سعد الحريري في أول ظهور له بعد الاستقالة: “سأعود إلى لبنان ق ...
- الطالبي من مراكش: غياب الحوار يعرض المغرب لظواهر مشينة
- فيلم -جاستس ليج- يثير جدلا وناقد يكشف مفاجأة عنه
- تراجع مبيعات المعاجم والقواميس والموسوعات في معرض الشارقة ال ...
- مثال الزيادي في: -هسيس في برزخ الأرواح-
- تساتسيكي.. أدب وقلة أدب أمام الأطفال في مكتبة روسية
- مونديال-2018 يغير موعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي
- القوالي.. فن صوفي باكستاني يمزج الثقافات
المزيد.....
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - هذيان عشق