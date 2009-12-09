التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الطب , والعلوم - عامر هشام الصفّار - حول الندوة العلمية للأطباء العراقيين في بريطانيا
|
|
حول الندوة العلمية للأطباء العراقيين في بريطانيا
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الزنجيلي.. قصص قصيرة جداً
- الفقمة: قصص قصيرة جداً
- رمضانيات.. قصص قصيرة جدا
- الدرون: قصص قصيرة جداً
- نساء عظيمات في تاريخ وادي الرافدين:
- هايكو موصلي
- أخيتي في الموصل
- الخاسر... قصص قصيرة جدا
- أمرأة من لؤلؤ.. وقصص أخرى
- أنفلات أمني
- قراءة في مجموعة - صخب الروح- للقاص عامر هشام الصفّار
- قراءة في كتاب -معنى حياتي- للدكتور منذر الشاوي
- أقاصيص من أعياد الميلاد
- الدكتور زهير البحراني وكتابه - الخبرة الجراحية في العراق خلا ...
- الموسيقار والقنبلة
- نشأة قسم -علم الأمراض- في كلية طب بغداد
- رواية -صخرة هيلدا- وحوارات زمن القدّاح والعوسج
- القاص والمدينة في -عمَّ تبحث في مراكش-
- فيلم 2015
- -العيون السود- لميسلون هادي بين تلقائية السرد ووحدة المكان
المزيد.....
- تناول الكحول يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان
- قريبا... جسم الإنسان بدون عدة أعضاء
- بعد "بوكيمون غو".. هاري بوتر يدخل العالم المدمَج
- "آبل" تصلح العطل بمصحّحها الإملائي
- تناول الكحول يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان
- بالفيديو: ترودو يفتن سكان مانيلا ويتناول الدجاج المقلي في مط ...
- بالفيديو: ترودو يفتن سكان مانيلا ويتناول الدجاج المقلي في مط ...
- ناسا ترسل مركبة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
- آبل تعد بتحديث يعالج جمود شاشة آيفون إكس
- كيف تؤثر الأواني الزجاجية سلبًا على صحتنا؟
المزيد.....
- معلومات اولية عن المنطق الرياضي 1 & 2 / علي عبد الواحد محمد
- الوجود المادي ومعضلة الزمن في الكون المرئي / جواد بشارة
- المادة إذا انهارت على نفسها.. / جواد البشيتي
- الكون المرئي من كافة جوانبه / جواد بشارة
- تفكيك الجينوم وبنية الإنسان التحتيّة / بهجت عباس
- كتاب ” المخ والكمبيوتر وبرامج التفكير” / نبيل حاجي نائف
- العلم الطبيعي بين الاختزالية و العمومية / جمال الدين أحمد عزام
- آلية انتاج الفكر في دماغ الانسان / رائف أمير اسماعيل
- بأيِّ معنى يتوقَّف الزمن؟ / جواد البشيتي
- الرياضيات المسلية، متعة. فن. ذكاء / مهندس عاطف احمد منصور
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الطب , والعلوم - عامر هشام الصفّار - حول الندوة العلمية للأطباء العراقيين في بريطانيا