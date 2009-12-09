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نص عاجل ..


ماجد امين
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:30
المحور: الادب والفن
    


نص عاجل ..
#ماجد_أمين_العراقي

بضغطة زر من دماغ ثمل ..
ثمل حد الموت الاكلينيكي ...
لاتخشى ... يامصعب ..
فعالمك المؤلم والمجروح ..
محض خداع ...
الالوان خداع ...
صدقا لانعلم ..
من هو ..مخدوع ..
نحن ..؟؟
فنحن كتل من الصوان ...
اسفنج ...
طبن مل ..انامل تعبث فيه ...
لاتحزن ...
لن يزعجك مكبر صوت ..
يصدح في اليوم الواحد ...
خمس هذيانات ...
وخمس حمير تنهق ..
يوميا ..
"اين االله ..
فسياط الكاهن ..تلهب اظهرنا ..
والورع الكاذب ..
اعلان في الملهى ...
ساقان ونهدان ...
يهزهما النادل
كي يعتصر بقايا الشهقة ..
لكن بقابا العمر ..تلوذ بكأس الذاكرة ...
المفضوض بكارتها ...
فالشرف العربي سليم ..
مادام ..يراق على ..
مهازله الدم ...
.".نص مرتجل"للضرورة





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ماجد امين

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