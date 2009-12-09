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** رسالة إلى الاسد .. قبل هبوب العاصفة وإكتمال خراب البلد **


سرسبيندار السندي
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 01:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المقدمة
الحاكم الذي يمطر شعبه ببراميل الموت مجرم لا يستحق الغفران ، ومن يتكئ على ملالي قم وطهران وميليشياتهم أحمق أو خرفان ؟


الموضوع
يقولون السياسة هى فن الممكن ، والسياسي العاقل من يتعض من تجارب التاريخ والاخرين ، وخير صديق لك في الأزمات هو العدل والقانون والمساوات ؟

فما آلت اليه سوريا ألان بعد إندحار الدواعش والمنظمات الارهابية ، والذين هم أصلاً صناعة إيرانية وحصانهم لغزو بلداننا ، وغبي من يعتقد عكس ذالك وهنالك مئة دليل ودليل {فيكفي معرفة من المستفيد منهم لنتعرف من وراءهم} ؟

لذا عليك دعم دولة المواطنة والقانون ، وغلق كافة المدارس والمعاهد الارهابية الاسلامية التي أنشأها والدك ، والعمل بسرعة على التخلص من روث الملالي العفن في سوريا الحضارة (الميليشيات الإيرانية) سواءً بواسطة الروس أو الامريكان أو غيرهم وهذا ليس نكراناً للجميل ، لان مافعلوه ليس حباً بك ولا بشعبك ، ويكفي أن ترى مآل إليه لبنان والعراق وسوريا لتعرف خبث نواياهم ، قبل التخلص منك ورميك لمزبلة التاريخ غير مأسوف عليك ، فإحذر غدرهم وشرهم ؟

وأخيراً ...؟
نقول حقيقة أن دعم الملالي لك لن يدوم ، فأوضاع الغد لن تكون كأوضاع اليوم ، فمن يتدفى بضراطهم مسحول أو مسموم ، فترامب ليس أوباما الشيعي ، وريكس ليس كيري ، فأنت لست أذكى وأقوى من القذافي وبن علي وصدام سلام ؟


سرسبيندار السندي





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سرسبيندار السندي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سرسبيندار السندي - ** رسالة إلى الاسد .. قبل هبوب العاصفة وإكتمال خراب البلد **