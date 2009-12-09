

سرسبيندار السندي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 01:14

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









المقدمة

الحاكم الذي يمطر شعبه ببراميل الموت مجرم لا يستحق الغفران ، ومن يتكئ على ملالي قم وطهران وميليشياتهم أحمق أو خرفان ؟





الموضوع

يقولون السياسة هى فن الممكن ، والسياسي العاقل من يتعض من تجارب التاريخ والاخرين ، وخير صديق لك في الأزمات هو العدل والقانون والمساوات ؟



فما آلت اليه سوريا ألان بعد إندحار الدواعش والمنظمات الارهابية ، والذين هم أصلاً صناعة إيرانية وحصانهم لغزو بلداننا ، وغبي من يعتقد عكس ذالك وهنالك مئة دليل ودليل {فيكفي معرفة من المستفيد منهم لنتعرف من وراءهم} ؟



لذا عليك دعم دولة المواطنة والقانون ، وغلق كافة المدارس والمعاهد الارهابية الاسلامية التي أنشأها والدك ، والعمل بسرعة على التخلص من روث الملالي العفن في سوريا الحضارة (الميليشيات الإيرانية) سواءً بواسطة الروس أو الامريكان أو غيرهم وهذا ليس نكراناً للجميل ، لان مافعلوه ليس حباً بك ولا بشعبك ، ويكفي أن ترى مآل إليه لبنان والعراق وسوريا لتعرف خبث نواياهم ، قبل التخلص منك ورميك لمزبلة التاريخ غير مأسوف عليك ، فإحذر غدرهم وشرهم ؟



وأخيراً ...؟

نقول حقيقة أن دعم الملالي لك لن يدوم ، فأوضاع الغد لن تكون كأوضاع اليوم ، فمن يتدفى بضراطهم مسحول أو مسموم ، فترامب ليس أوباما الشيعي ، وريكس ليس كيري ، فأنت لست أذكى وأقوى من القذافي وبن علي وصدام سلام ؟





سرسبيندار السندي