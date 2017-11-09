

مؤيد حميد

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 16:42

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق











الحرب الكونية الثالثة قادمة , وهي قاب قوسين أو أدنى .. وكل حرب تبدأ بمهزلة , ثم تنتهي بمأساة .. وإستقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري , والصاروخ الحوثي الذي سقط على الرياض , هما مجرد عذر قبيح , لاشعال المنطقة بنار الطائفية المدمرة وتنشيط معامل السلاح الامريكي .. وحالة الانذار القصوى للجيش الاسرائيلي على كل الجبهات .. والطائرات السعودية التي حطت بقبرص .. وتهيئة الجيوش المصرية والاماراتية والسعودية للقيام بعمل حربي محتمل , سيناريو أمريكي _ إسرائيلي قريب جدا , بتنفيذ تلك الدول , طريقة لابتلاع قطر وتغيير نظامها , وضربة ساحقة لحزب الله اللبناني ..

إذن , الحرب الثالثة على الابواب .. وإيران ومحورها المقاوم هي المقصودة , والطريق الواصل الى البحر , يجب منعه بكل السبل المتاحة .. والحرس الثوري الايراني جاهز للرد على أية حالة طيش من ولي العهد محمد بن سلمان , أو حتى من أمريكا , فالاثنان ليس بمقدورهما مواجهة القوة الايرانية مباشرة .. فالقواعد الامريكية في المنطقة بمديات الصواريخ الايرانية , والمدن السعودية قد تضرب بعنف من الخليج , ولا يمكن لروسيا أن تقف متفرجة على ما يجري .. ولجنة مكافحة الفساد التي يترأسها محمد بن سلمان , لم يكن غرضها مكافحة الفساد , فالمملكة بحاجة الى نصف ترليون دولار لادامة زخم المعركة القادمة ..

المنطقة العربية وخليجها على فوهة بركان , قد ينفجر في أية لحظة .. ولا يمكن التنبأ بمصير العراق ولبنان واليمن وسوريا , لان كل تلك الدول ستصبح ساحات للقتال الطائفي العنيف .. والصفحة المقبلة لمرحلة ما بعد داعش , بدأت ملامحها تظهر للعيان .. والسيطرة على أبار نفط المنطقة تأخذ طريقها بكل أرحية .. فيما أصبحت إسرائيل بأمن وأمان عن كل ما يعكر سبيلها في أن تكون الدولة التي لا تقهر .. وما خفي كان أعظم ..