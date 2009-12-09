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سلطانة الحُسن


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 12:59
المحور: الادب والفن
    



سيدتي يا سلطانة الحُسن
أفر إليكِ فرار الطير
الى الوكر
عسى الأيام تجمعنا
فأذوب بين أنفاسكِ
من حرارة الجمر
فأنتِ الهوى ولذة الليل
وأنتِ المنى ولغة الشعر
ففي عينيكِ سحائب مطر
ووجهكِ أحلى من الدر
يا ريحانة الهوى وعطر الورد
وحديقة أجتمعت فيها
من كل لون وزهر
حنانيكِ فسهام الهوى
جرحت قلبي
وجرحت صدري
كل صباح تطلين كالفجر
وكل صباح أشتعل
من حرارة النار
فبمن ألوذ يا سيدتي
وكل شيء عداكِ الى قفر

أأقول أنتِ المنى ولذة الخمر
والعمر مشت سنينه الى القبر
أستعين بك يا رب الهوى
ليس لي حيلة
إلا مرارة الصبر
وكل الأعذار تموت عندها
وأنا الأسير بلا عذر
سلامٌ على من أجتمعت
فيها آيات الله
من الثغر الى النحر
أعجز كيف أوصفها
وهي التي ملكت
عقلي وفكري
فأنتِ يا سيدتي حوريه
سبحان الذي صوركِ
أجمل من البدر
أكلتني سرابيل الهوى
وأنا بين الرصافة والجسر
أفتش عن صاحبتي
فلا أذكر صلاة الصبح من الظهر
وأنا الذي أجر رجليّ جرا
متعبٌ والعمر على شفا القبر





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عبد صبري ابو ربيع

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