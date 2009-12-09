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كنعان:مر على القدس غزاة كثيرون ورحلوا
أسعد العزوني
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 23:45
المحور:
القضية الفلسطينية
حيّا امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس السيد عبد الله كنعان الشعب الفلسطيني في فلسطين والقدس على وجه الخصوص، الذين هبوا لنجدة الأقصى مؤخرا واجبروا النتن ياهو على التراجع عن قرارته التعسفية ،وإضطر لفتح أبواب الأقصى بدون الكاميرات،كما حيا شهداء الأردن وفلسطين والأمة العربية الذين إستشهدوا على ثرى فلسطين والقدس ،لافتا ان نصف الشهداء الذين إرتقوا إلى العلياء في القدس من الأردن ،كما اكد ان القدس وفلسطين هما قضية أردنية بالكامل.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها لجنة الشؤون الوطنية والقومية في رابطة الكتاب مساء الأحد الماضي،وقال ان مجريات الأمور تسير لمصلحة "إسرائيل" بسب الإنقسام الفلسطيني ،مؤكدا أن الإعتراف الفلسطيني بإسرائيل في إتفاقيات أوسلو جاء مجانا،كما أن إسرائيل لا تأخذ في الحسبان العرب والمسلمين على حد سواء.
وأوضح السيد كنعان أن إسرائيل محكومة بالمؤسسات الصهيوينة ،وان المخطط الصهيوني يهدف إلى إلهاء العرب والفلسطينيي بمفاوضات طويلة عبثية لا تعطي نتيجة إيجابية للفلسطينيين ،لتمسكهم بمقولة أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل.
ولفت السيد كنعان أنه لو تم تنفيذ قرارات القمم العربية لحافظنا على عروبة القدس ،منوها أن قرارات قمة سرت بالتبرع لصندوق القدس ب500مليون دولار لم تنفذ ،ووصل فقط للصندوق 39.5 مليون دولار.
وأكد أنه لم يعد هناك إهتماما عربيا او إسلاميا بالقدس وفلسطين ،سوى الأردن ،مؤكدا أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الوحيد الذي يحمل ملف القدس والقضية الفلسطينية في جولاته العالمية ،كما ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تتابع مرجيات الأمور في القدس لحظيا وتصدر التقارير يوميا،لإنعدام فاعلية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي معرض حديثه عن الواقع المقدسي في ظل الإحتلال الإسرائيلي اكد السيد كنعان أن المدينة المقدسة ومنذ القدم تتعرض للغزاوات الخارجية الطامعة بالخلود من خلال السيطرة عليها كمكان مقدس ،لكنها لفظت الجميع في نهاية المطاف ،وان الإحتلال الإسرائيلي ليس إستثناء وسيرحل يوما.
واوضح أن اليهود كانوا سابقا يتوسلون للسماح لهم بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى،وان إسرائيل حليا لجات لشريعة الغاب ولم تلتفت للشرعية الدولية،يساندها في موقفها الولايات المتحدة الأمريكية ويتواطأ معها الإتحاد الأوروبي ،مشيرا إلى ان العرب والمسلمين لا يستخدمون إمكانياتهم لإجبار المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لتطبيق الشرعية الدولية على الأقل.
وفي سياق متصل أكد السيد كنعان أنه لا سلام ولا إستقرار في المنطقة على الأقل بدون إحلال السلام في القدس،مشددا أن اهل فلسطين يعيشون في ظل الإحتلال في سجن يشبه الزنزانة،ومحرومون من حقوقهم ،واصفا الإحتلال الإسرائيلي بانه أحقر إحتلال شهدته البشرية.
ودعا السيد كنعان إلى تصحيح بعض المفاهيم حول المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة ،مؤكدا ان علماء الآثار اليهود أثبتوا في اوراق عليمية محكمة عدم عثورهم على أي أثر للوجود اليهودي في القدس والأقصى ،بعد محاولات تنقيب إستمرت لمئة عام وبدأوها بمؤسسات أمريكية وغربية بحجة البحث عن المياه في القدس.
وقال ان هناك تذمرا في المجتمع الدولي بدأ ينمو ضد ممارسات الإحتلال الإسرائيلي ،وان هناك لوبي يهودي جديد في أمريكا ضد إسرائيل لكن صوته ما يزال خافتا ،مؤكدا أن 16 جهازا من أجهزة المخابرات الأمريكية أصدرت مؤخرا تقريرا حول الشرق الأوسط بدون إسرائيل ،وان الرأي العام الأمريكي ضاق ذرعا بإسرائيل التي أصبحت عبئا عليه،لافتا ان إسرائيل في عهد الرئيس ترامب أخذت مجدها مجددا.
ونوه السيد كنعان إلى حراكات في اوساط اليهود في فلسطين تطالب بإقامة دولة فلسطينية ،وان 30 إمرأة يهودية وفلسطينية جبن عددا من مناطف فلسطين للمطالبة بإقامة دولة فلسطينية حتى يعيش أبناؤهم بامن وسلام،كما ان 120 جنرالا إسرائيليا طالبوا النتن ياهو بقبول العرض العربي للسلام حتى لا يقتل أبناؤهم في الحروب.
كما لفت السيد كنعان إلى تنامي الهجرة العكسية بين اوساط اليهود في فلسطين رغم التضييق الحكومي على الراغبين بالهجرة من فلسطين،متسائلا "هل القدس للفلسطينيين فقط؟مؤكدا أنها للعرب والمسلمين جميعا ،مشددا أن الأردن وحده يدافع عن الحق العربي في القدس وفلسطين.
وفي نهاية المحاضرة جرى عرض ممارسات الإحتلال الإسرائيلي اللا إنسانية في القدس والمسجد الأقصى ،وفي مقدمتها الحفريات المستمرة تحت وحول المسجد الأقصى لهدمه ،ومصادرة البيوت والأراضي وهدم البيوت ،وهدم تلة المغاربة وفصل القدس عن الضفة الفلسطينية.
قدم المحاضر وأدار النقاش مقرر اللجنة الوطنية والقومية في رابطة الكتاب أسعد العزوني.
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