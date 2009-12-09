

هفال عارف برواري

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 19:34

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









مشروع نيوم السعودي

هو مشروع هذا القرن ويقال أنه امتداد لمشروع شمعون بيريز الذي كتب في كتابه (مشروع الشرق الأوسط الجديد) من خلال مشروع السلام في اتفاقية

كامب ديفيد

عندما عرض أحلامه في :

1-خلق سوق اقتصادي كبير ينافس الاسواق الأوروبية

2- خلق تحالف عسكري موحد على غرار حلف الناتو؟

3- انشاء سكك حديدية تربط السعودية بمصر من جهة والاردن الى اللاذقية الى تركيا من جهة اخرى

4-انشاء شبكات كهربائية ومناطق حرة لاتعترف بالحدود من السعودية والأردن ومصر عبر ريفييرا (سواحل)البحر الأحمر

مشروع محمد بن سلمان يطابق تقريباً حلم شمعون بيريز؟

فالمشروع العملاق عبارة عن بناء مدينة في شمال غرب السعودية بالقرب من خليج العقبة سيربط السعودية مع الاْردن ومصر تقدر مساحتهابثلاثة أضعاف دولة لبنان اي مايقارب 27 كم مربع ؟ بتكلفة 500 مليار دولار !!!!

فهو يحتاج الى مخزون مالي هائل فهو كما قلنا سيمتد من الاْردن بالقرب من اسرائيل!

الى السعودية ومصر مخترقةً حدود الدول دون الحاجة الى كمارك ولا تأشيرة

تشارك فيها أكثر من 60 دولة من بينها روسيا التي ستشارك بـ 7 مليار دولار

لاتتحكم في هذه المدينة الهائلة والعملاقة قوانين السعودية وسوف تنظم قوانينها رجال الاعمال

،وستكون عبارة عن مدينة تمتلك تقنيات هائلة ،

دراسات وابحاث علمية ،مدينة متطورة فيها كل التقنيات

مدينة اقتصادية تكون طريق حرير الجديد الذي يمر من الصين الى اسيا وافريقيا واوروبا عبر الجسر الاقتصادي الذي سيربط المدينة بمصر عبر سيناء ليسهل الوصول الى افريقيا والاسواق الأوروبية تملك بذلك سرعة التجارة من الصين مروراً الى ميناء دبي ومنها الى افريقيا وأوروبا حتى ستشمل عبور النفط والغاز الى كافة بلدان العالم

فهي منطقة استراتيجية تقع في وسط العالم تقريباً

اي بمعنى

أن حركة 10٪ من التجارية العالمية ستمر من هذه المدينة!

و70٪من السكان العالم في اي مكان كان سيستطيع الوصول الى هذه المنطقة باقل من 8 ساعات ؟

فتصور كيف سيتنافس المستثمرون اليها للعيش فيها فَلَو كنت في اي منطقة في العالم وأردت أن تراجع استثماراتك او اي خلل في عقودك المستثمرة فبأستطاعتك الوصول الى هذه المدينة في اقل من يوم واقصاها8 ساعات فقط!!

ناهيك عن طقس المنطقة المعتدل مع خلق اقتصاد بديل عن ثروة النفط وخلق فرص عمل هائلة فمدينة بهذا الحجم ستحتاج الى آلاف مؤلفة من طاقات كل المستويات المهنية والمختلفة!

ناهيك عن المشاريع الصناعية المتقدمة كصناعة السيارات والطائرات والتقنيات الحديثة ودراسات وابحاث علمية لتعزيز التقدم والاقتصاد والاستغناء عن النفط والغاز



وكان ملامح البدأ بتنفيذ هذا المشروع قد تم في الزيارة التاريخية لدولاند ترامب الى السعودية وبعدها تم زيارة سرية من قبل الامير محمد بن سلمان في 7 أكتوبر 2017 الى تل ابيب ؟والتوقيع على اتفاقية كامب ديفيد

والبدأ بعد ذلك بفسخ العقد التاريخي و الاتفاق السياسي لتأسيس الدولة السعودية التي قامت على التحالف السياسي بين آل وهاب وآل سعود

ومن هذا المنطلق أخذ محمد بن سلمان بضرب التقاليد الدينية المتعاهدة عليها عرض الحائط وضربهابقبضة من حديد والقيام بحملة كبرى على كل من يمت صلة بالصحوة الدينية ودعاتها وعلماءها ومؤسسات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ثم تحول الى كسر قيود العائلة العائقة لمشروعه ومن يحركونه

فهذه العائلة التي أصبحت مترامية الاطراف وتكتلاتهم المافيوية أصبحت اكبر حجر عثرة على التقدم نحو الامام ناهيك مشروع تجريدهم من أموالهم المتكدسة كي يتم تحويلها الى مخزونه ومشروعه المستقبلي .



مدينة ذات تقنيات عالية يكون بوابة لتأسيس شرق أوسط جديد بهمة وطاقات شابة طموحة غير ناضجة يمتلكون زمام الأمور يتحكمون من وراءهم عقول وخبرات جبارة لخلق واقع جديد في قلب الكرة الارضيّة