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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الملك بن طاهر بن محمد ضيفي - لا تسلمهم عقلك


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لا تسلمهم عقلك


عبد الملك بن طاهر بن محمد ضيفي
الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 11:51
المحور: الادب والفن
    


لقد اجتمعوا ليسلبوك حقك

الحاكم يروعك

السياسي يخدعك

المثقف يطوعك

الكاهن يستتبعك

الانتهازي يجوعك

الغريب يخضعك

ولا طاقة لهم بك

ما لم تسلمهم عقلك

فلا تسلمه لا أبا لك





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عبد الملك بن طاهر بن محمد ضيفي

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المقالات المنشورة: 24
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الملك بن طاهر بن محمد ضيفي - لا تسلمهم عقلك