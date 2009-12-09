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ناي


حيدر ناشي آل دبس
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 09:34
المحور: الادب والفن
    


تشهقُ الوحدة
في زمنٍ ذاوٍ
سعيرُ الترقب
يتآكل فيه الانتظار
الصدفةُ عهرٌ نستوحشهُ
وقتٌ مأخوذٌ بطلتهِ
سلّمُ العودة محطّم
الحقيقةُ... وهمٌ مصحوب
بالخذلان...
يسبقُني الآتي الى الرحيل
الفناراتُ معتمة...
نتلعثمُ في ابجدياتِ المسير
نتدحرجُ في مداراتِ الخيبة
هلّم ايها المسعور بالناي
العزف تنشز.





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حيدر ناشي آل دبس

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