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الفراشة السابعة:


جودت شاكر محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 15:05
المحور: الادب والفن
    


هناك كومة هشة من الاسترضاء
تضيء وجهها بالحياء
تيار من الكلمات لاذعة الرائحة
تمارس فن الازدراء
ليس هناك أرضية مشتركة بيننا
فنحن لا نعرف ما نحن عليه،
لكننا نعلم أننا ما نعرفه
هو الأفضل لنا مما لا نعرفه
في نظراتها... انتقادات شديدة اللهجة
تقول لي: أنت لست الوحيد الذي يعاني.
هل هي نسخة مشوهة عن الحقيقة
أم أنه مجرد إيذاء للذات
ومع ذلك..
الأشياء الجيدة تستغرق وقتا
لكن الألم الداخلي سيتبدد
حينما يكون الحب كافيا
لتغير قوانين محرمات الحياة





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جودت شاكر محمود

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