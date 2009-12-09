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عقود السنين


حسن البياتي
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 22:06
المحور: الادب والفن
    


عقود السنين
للشاعرة السوڤيتية: ســفيتلانا يفـْـسييڤا
نقلها من اللغة الروسية: د. حسن البياتي

أخرج ُ إلى الشارع من الحمام .
مطر و ريح. لكن َّ في داخلي لهيبَ نار .
في سلة النفايات ـ كما في اسبانيا ! ـ
قشور المندرين .

ماذا لو عـرّضت ُ نفسي ، برعونة ، لتيار الهواء !
آه يا تيار الهواء ، أيها الكلب النبــّـــاح ،
الذي يـبصبص، مسعورا ً، بذيله !
أنا يافعة ، لست عليلة ولا عاجزة ،
أضراسي كلها سليمة ، بلا تجاويف .
أنا كالموقد المعدني الجديد
في درجة الحرارة البيضاء .
يافعة ٌ أنا ؟!
يا وداع المحطات ، أيتها العربات ،
أيتها القطارات المكتظة ...!
... و خلفي َ الأعوام تجري مندفعة بإحكام ،
كأنها النار السارية في فتيل مفرقعات ...
عقود سـني ّ العمر ... عقود السنين ...
أنا لا أهاب العقود !
عشرون ، ثلاثون ، سبعون ...
كلنا ـ الى حد ما ـ أحداث صغار
أمام اولئك الذين
لم يعد ْ لهم بيننا وجود ! ...





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حسن البياتي

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