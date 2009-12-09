

حسن البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 22:06

المحور: الادب والفن









عقود السنين

للشاعرة السوڤيتية: ســفيتلانا يفـْـسييڤا

نقلها من اللغة الروسية: د. حسن البياتي



أخرج ُ إلى الشارع من الحمام .

مطر و ريح. لكن َّ في داخلي لهيبَ نار .

في سلة النفايات ـ كما في اسبانيا ! ـ

قشور المندرين .



ماذا لو عـرّضت ُ نفسي ، برعونة ، لتيار الهواء !

آه يا تيار الهواء ، أيها الكلب النبــّـــاح ،

الذي يـبصبص، مسعورا ً، بذيله !

أنا يافعة ، لست عليلة ولا عاجزة ،

أضراسي كلها سليمة ، بلا تجاويف .

أنا كالموقد المعدني الجديد

في درجة الحرارة البيضاء .

يافعة ٌ أنا ؟!

يا وداع المحطات ، أيتها العربات ،

أيتها القطارات المكتظة ...!

... و خلفي َ الأعوام تجري مندفعة بإحكام ،

كأنها النار السارية في فتيل مفرقعات ...

عقود سـني ّ العمر ... عقود السنين ...

أنا لا أهاب العقود !

عشرون ، ثلاثون ، سبعون ...

كلنا ـ الى حد ما ـ أحداث صغار

أمام اولئك الذين

لم يعد ْ لهم بيننا وجود ! ...