

أحمد سيد نور الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 14:36

المحور: الادب والفن









فراشة أنا

للجمال طالبة ولدنيا حواء شارحة

أعزف بنوتة الضاد

خواطر...وأفكار

بين صياد لئيم ومتأمل بالملكوت

أتأرجح...أسقط تارة وأحلق مرات.

ينالني قذف أطاره نقد ..ويرفعني قدر مدح من صادق أمين لمصاف الأديبات

فراشة أنا..ببستان الأدب والفنون

فراشة وأستعيذ بالله من قنص اللئام ..وطلقات النقد الهدام

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ما بال القناعات المشوهة سكنت بعقول الأنام !

كل غني عندهم؛ مستقره جنهم دون استنئاف.

الفقير يتجرع الذل، والمُسكن المخدر له

"الجنة تتزين لمن طلق الحياة".

المرأة..لهجرة الفردوس وللهبوط سبب منقوش كالأهرام

الرجل..وقود الخراب..وللحروب داع وساع بارتياح

خافوا؛

التفكير..التغير..التطوير والتجديد

فحبسوا حياتهم بأطار حاكه وصنعه أسلافهم

على هامش الزمان ..بذيل التاريخ

قبعوا.

فلن يخلدوا؛

لا بسماء الحق..ولا بذاكرة أحفاد عظام.