أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد سيد نور الدين - نسيم الخواطر- 12


اخر الافلام











المزيد.....

نسيم الخواطر- 12


أحمد سيد نور الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 14:36
المحور: الادب والفن
    


فراشة أنا
للجمال طالبة ولدنيا حواء شارحة
أعزف بنوتة الضاد
خواطر...وأفكار
بين صياد لئيم ومتأمل بالملكوت
أتأرجح...أسقط تارة وأحلق مرات.
ينالني قذف أطاره نقد ..ويرفعني قدر مدح من صادق أمين لمصاف الأديبات
فراشة أنا..ببستان الأدب والفنون
فراشة وأستعيذ بالله من قنص اللئام ..وطلقات النقد الهدام
.................................
ما بال القناعات المشوهة سكنت بعقول الأنام !
كل غني عندهم؛ مستقره جنهم دون استنئاف.
الفقير يتجرع الذل، والمُسكن المخدر له
"الجنة تتزين لمن طلق الحياة".
المرأة..لهجرة الفردوس وللهبوط سبب منقوش كالأهرام
الرجل..وقود الخراب..وللحروب داع وساع بارتياح
خافوا؛
التفكير..التغير..التطوير والتجديد
فحبسوا حياتهم بأطار حاكه وصنعه أسلافهم
على هامش الزمان ..بذيل التاريخ
قبعوا.
فلن يخلدوا؛
لا بسماء الحق..ولا بذاكرة أحفاد عظام.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أحمد سيد نور الدين

إجمالي القراءات: 595,638
المقالات المنشورة: 155
- نسيم الخواطر -11
- نسيم الخواطر -10
- نسيم الخواطر -9
- حواء وحياة الألقاب
- نسيم الخواطر -8
- نسيم الخواطر -7
- نسيم الخواطر -6
- نسيم الخواطر -5
- نسيم الخواطر -4
- نسيم الخواطر -3
- زهور لأمي
- نسيم الخواطر -2
- نسيم الخواطر
- قدر
- خواطر وجدانية 5
- خواطر وجدانية 4
- خواطر وجدانية 3
- أمي
- خواطر وجدانية 2
- خواطر وجدانية

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- شاكر خصباك جغرافي أبدع في الأدب
- مهرجان للغناء والموسيقى المتنوعة في روكسل
- -نهاية الشجاعة-.. كتاب عن السعي لفضيلة ديمقراطية
- بالفيديو.. مشهد كوميدي للفنان محمد قاسم خلال مباراة الأساطير ...
- الممثل الفلسطيني كامل الباشا يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان ...
- الموت يفجع الفنانة أحلام
- بالفيديو.. أوسيك يهزم هوك بالفنية القاضية
- انتخابات النرويج : مهاجر سوري في السباق واللغة العربية لاستم ...
- منى نحلة: لحظة الانقضاض على المعنى
- بسبب-مشكل تقني- .. بن كيران يخلف الموعد ومنيب قادمة لتطوان ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد سيد نور الدين - نسيم الخواطر- 12