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ماشي في طابور


روماني سمير
الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 07:34
المحور: الادب والفن
    


ماشي في طابور عمال يدور
واقف في دور حاني بفتور
ساكن في بور راضي بفتات

ازاي وفين كان لك تكون
وانت اللي كان نارك منار
تشعل قلوب تاهت بنور

لساك غريب قلبك عنيد
جواك بخور رسمك بلون
رغم الشرود باهت شروق

ارجع وفوق وارفع لفوق
راسك وعيد لحنك بعود
نادي البعيد غني بحنين

حلمك لفوق حد السحاب
وطنك يكون فوق النجوم





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روماني سمير

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روماني سمير - ماشي في طابور