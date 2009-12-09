

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 21:05

المحور: الادب والفن









في صدري يُقيم

البوم عشه ..

لا ترفع صوت

صمتك أكثر ..

في صدري يقيم

البوم عشه ،

البوم الغريب

الذي تعلم كيف

يسرد لي

الأساطير

في العتمة .



لا تُفزع البوم ،

لكي لا يفارق

عشه ،

عشه الذي

استغرق بناءهُ

مئات الأعوام ،

والكثير من

الأساطير

والحزن

والصمت .



وهذا البيض

يكاد أن يفقص ،

صدري الخالي

البارد ،

صار أكثر دفئاً

وأزدحاماً ،

مُذ رحلت .



لا تهمس ..

في صدري يقيم

البوم عشه ..

أصمت ..

أصمت أكثر

بينما أتعلم

التحلق مع

صغيري البوم

وأنساك .!