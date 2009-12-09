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في صدري يقيم البوم عشه ..


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 21:05
المحور: الادب والفن
    


في صدري يُقيم
البوم عشه ..
لا ترفع صوت
صمتك أكثر ..
في صدري يقيم
البوم عشه ،
البوم الغريب
الذي تعلم كيف
يسرد لي
الأساطير
في العتمة .

لا تُفزع البوم ،
لكي لا يفارق
عشه ،
عشه الذي
استغرق بناءهُ
مئات الأعوام ،
والكثير من
الأساطير
والحزن
والصمت .

وهذا البيض
يكاد أن يفقص ،
صدري الخالي
البارد ،
صار أكثر دفئاً
وأزدحاماً ،
مُذ رحلت .

لا تهمس ..
في صدري يقيم
البوم عشه ..
أصمت ..
أصمت أكثر
بينما أتعلم
التحلق مع
صغيري البوم
وأنساك .!





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - في صدري يقيم البوم عشه ..