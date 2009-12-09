

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 20:54

المحور: الادب والفن









كل هذا اللِّيل ولازلتُ

أنجو ..

ليل طويل ،

ما الفائدة ؟

أكتبُ بإتجاهِ

القمر ،

أُصوب قلمي

كخرطوم إطفائي

لأطفىء ببرود

مُقلتيك

قلب القصيدة ..



حبري أسود ،

وحتى هذا الليل

أسود ..

وظل أقراطي

بين شفتيك

فوق الجدار

يفرعني !



من سيحلبُ العنزة

البيضاء

بأعلى التلة ؟

من يوقظ الراعي

العجوز ،

من موته العاشر ؟

ويطعم القطط الست

الجياع

كحروف أسمك ؟

و يحفر قبراً

للقُبرة التي تطفؤ

فوق ماء البركة ؟

ويواري بذلك

سوءة ،

هذي القصيدة ؟



من يشعلُ هذا الليل

الوحيد الكئيب ،

كقلبي ..

برشة عطر

زهيد ،

أو بأغنية حزينة ؟

هذا الليل

الأطول أكثر

مما يجب لأتذكر ..

الأسود أكثر

مما ينبغي لأحزن ..!