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لقاء المساء


جودت شاكر محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 20:14
المحور: الادب والفن
    


هذا المساء أعربت عن سرورها
بابتسامة مشرقة كالشمس
حاولت أن تلقي كل مخاوفها القديمة
لكن...
هناك حزمة مشتركة من العواطف
تجمعنا لبعضنا
وتدعونا...لكسر جدران الصمت
لتبادل الأنفاس واللمسات
هل تشتاق لي؟
تعال...قبلني
قالتها: وهي تستقبلني بأذرع مفتوحة
أما أنا...
فليس هناك خيار آخر لي
سوى الاستسلام
لأحضانها الدافئة


البصرة-أوائل-2017





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جودت شاكر محمود

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جودت شاكر محمود - لقاء المساء