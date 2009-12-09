

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 19:02

المحور: الادب والفن









ظلال ..



هذا الحب

لم يمت بعد ..

ذلك الرجل

لم يولد بعد لأُحبه ..

وتلك القصيدة

أبداً لن تحدث ،

لا شيء في هذي البلاد

ليّ ..

لا شيء ليّ

سوى الظلال ..

ظل أبي ،

قبل أن يستطيل ويتسرب

من ثقب بسقف غرفة

لم يتوقف عن بكاءه ..

كما لم ينجح يوماً هو

بسده ..

ظل أمي ،

أو عطرها أو طيفها

أو ظلي ،

لستُ على يقين تام بذلك .

ظل قلمي ،

ممداً بجانبي كجثة ..

ظلال أخوتي الثلاث ،

بفؤوس ومجارف

وهي تغادر بسرور مفرط

بعد أن تتحسس

أعضائها الذكرية

وتنصت لأنين قصائدي

الموؤودة للتو ..

ظل أربع

أو خمس

أو سبع نساء

لا يمكنني التأكد ،

يشبهنني ،

يكررن ما أقوله تماماٌ ،

لهن ذات بحة صوتي ،

وندبة حاجبي الإيسر

لكنهن قطعاٌ لسن أنا ..

وظل رجل غريب

لا يحمل فصيلة دمي

ولا سلسلة أمراضي

الوراثية ،

ينفخ دخان سجارته

بوجهي

ويدعوني حبيبتهُ

بعد أن يختفي

وسط العتمة ..

لا شيء في هذي البلاد

ليّ ..

حتى الظلال ..!