التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,132
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - ظلال
|
|
ظلال
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ستحبني ..
- بشويش ..
- أكذب وقوّل أمرايف ..!
- يوجعني صمت القلم ..
- ما عاد تفرق ..!
- منذُُ افترقنا وأنا أنظر للمرآة بحذر شديد , خشية اصطدامنا ..!
- وحده الأحمر .. يتصدر العالم الآن.!
- لستُ جثة ..
- اليوم فقط يمكن أن أقول أنيّ نسيتك ..!
- في الشمال قلبي ..
- غطيّني !
- أتقولوا ننسى ؟؟
- ديرلك حلّ ..
- نسيوني ..
- مش عارفة ..
- نبيّ جواب ..!
- يا أيها العالم أعرّنا الاهتمام ..!
- تمنيتك ..
- ازدحام ..
- تبّي الحقيقة ..؟
المزيد.....
- فيديو.. الممثل جمال سليمان: هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموا ...
- مصدر استقلالي: شـبــاط انــتـهـــى
- كاريكاتير
- غسان كنفاني حاضر بعد 45 عاما على الغياب
- بوتين: ترامب التلفزيون ليس هو ترامب الواقع!
- ذكرى اغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني
- أيمن عبوشي: الكذبة التي جعلت من الرجل أسطورة
- عمان: أمسية شعرية لرولا نصراوين وامرير ماماس
- شاهد بالفيديو.. هكذا سخر فنان قطري من حصار بلده
- توقيف الممثل شيا لابوف لمخالفته النظام
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - ظلال