

احمد الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 12:19

المحور: الادب والفن









تَتَرنّحُ الألْفاظُ

عِنْدَ غَباوَةِ اللِّحاظِ

تَقْتَفِي ذُبالَةَ الشِّفاهِ المُتَّقِدَةِ

فِي

إلْتِياعِ الظَمَأِ المَحْمُومِ

بالغَيْمَاتِ ،

عَبَثَاً تُنَاغِي دُنُوَّ المَحاجِرِ

تَتَعَكَّزُ وَهْنَ رَبِيْعَ الأمْنِياتِ

المُبَعْثَرَةِ فَوْقَ كُهُولَةِ الأجْسَادِ ،

تُخُومُ اللَّهْفَةِ

لُعابٌ يَتَنَهَّدُ فِي تَكْشِيرَةِ المَساءِ

المُتَعَفِّفِ

كَأيّ سِكِّيْرٍ تَعَثَّرَتْ زُجَاجَتُهُ

بِأفْوَاهٍ دَائِمَةِ البُؤسِ

أَمَامَ قَحْطِ الإرْتِشَافِ

فَتُبَاغِتُهُ

خُيُوطَ الشَمْسِ

وَ نَبِيْذُهُ يُهَادِنُ كُؤوسَ الفَجْرِ

المُتَواطِئِ مَعَ الجُدْرَانِ

يَتَأَوَّهُ فِي قَصِيْدَةٍ

جَنُوبِيَّةِ النُظُمِ

يُلَقِِّمُهَا

لِطَيْرٍ ضَلَّ مِنْقَارَهُ

بَيْنَ إِنَاثِ الحَسُّونِ ........



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أحمد الكناني / العراق