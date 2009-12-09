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تَتَرنّحُ الألْفاظُ


احمد الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 12:19
المحور: الادب والفن
    


تَتَرنّحُ الألْفاظُ
عِنْدَ غَباوَةِ اللِّحاظِ
تَقْتَفِي ذُبالَةَ الشِّفاهِ المُتَّقِدَةِ
فِي
إلْتِياعِ الظَمَأِ المَحْمُومِ
بالغَيْمَاتِ ،
عَبَثَاً تُنَاغِي دُنُوَّ المَحاجِرِ
تَتَعَكَّزُ وَهْنَ رَبِيْعَ الأمْنِياتِ
المُبَعْثَرَةِ فَوْقَ كُهُولَةِ الأجْسَادِ ،
تُخُومُ اللَّهْفَةِ
لُعابٌ يَتَنَهَّدُ فِي تَكْشِيرَةِ المَساءِ
المُتَعَفِّفِ
كَأيّ سِكِّيْرٍ تَعَثَّرَتْ زُجَاجَتُهُ
بِأفْوَاهٍ دَائِمَةِ البُؤسِ
أَمَامَ قَحْطِ الإرْتِشَافِ
فَتُبَاغِتُهُ
خُيُوطَ الشَمْسِ
وَ نَبِيْذُهُ يُهَادِنُ كُؤوسَ الفَجْرِ
المُتَواطِئِ مَعَ الجُدْرَانِ
يَتَأَوَّهُ فِي قَصِيْدَةٍ
جَنُوبِيَّةِ النُظُمِ
يُلَقِِّمُهَا
لِطَيْرٍ ضَلَّ مِنْقَارَهُ
بَيْنَ إِنَاثِ الحَسُّونِ ........

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أحمد الكناني / العراق





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احمد الكناني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد الكناني - تَتَرنّحُ الألْفاظُ