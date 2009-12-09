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عودة أوديسيوس!


إيرينى سمير حكيم
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 00:08
المحور: الادب والفن
    


أؤمن أن أوديسيوس سيعود
من ضلال أمواجه يوما
وأنه سيُنقِذ قلب زوجته بينلوبي
من الغَرَق فى بحور الاشتياق
ويَفتدى ابنه تليماخوس من الموت
وسَيُخلِّص مملكته من الهلاك!

أُدرك أن قلبه فى معارك حُبه
ينجرف للقصاص
وانه محترف خلاص
وانه فى اشتياقٍ دائم
لحب معشوقته بينلوبي
وأن نبضات قلبه تتوحد
مع سطور غزلها
لفستان زفافها الزائف
المُطَرَز بإنتظارٍ له حقيقيّ الاخلاص

أُصدِّق فى مثابرته دوما
وفى يقظته الثائرة للترحال
وفى اندفاعه للعودة إلى وطنه
وفى أزمِنَة انفعال حبه الصادق
البرئ من الافتعال

أعرف كم هو مُفاجِئ
وغير مُتَوقَع وذهنه فعَّال
وأنه مع مواجهات الصدمات
كم تكون بديهيته شديدة الاشتعال

أتيقن من عودة أوديسيوس
ومن اقتناصه حق مُلكِهِ
على أرضه من أفواه المعتدين
ومن خلاصه لإبنه تليماخوس
من اهانة السفهاء والمبتزين
ومن حفاظه على حب بينلوبي
وانتشاله من نهش المُحبين العابثين





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إيرينى سمير حكيم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - إيرينى سمير حكيم - عودة أوديسيوس!