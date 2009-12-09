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تعابير العدم


دعد دريد ثابت
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 01:59
المحور: الادب والفن
    


مغرور أنت
تعتاش من إيحاء وإيماءة
تختفي في الزوايا
خائفُ لاتمشي الا والجدران
تمتص الروح
كثقب أسود
ولكنك بلا تعابير
ربما لو فكرت
وحاولت قليلاُ فقط قليلاً التمرد
لأخذت جوربي الإحتياطي المخروم
وسرت بعيداً
الي بلاد لاتملك الجدران
ولا الضياء
وتحسس أسئلة عمياء
لمعرفة الطريق
بالرغم من توقف الساعة
لكننا لانطيق بُعدَ نقائضنا
وإلتحامه يبغضنا
إذاً لنرقصنا كل مرة
وحين تنتهي الصلاحية
تحرقه مسودتك
الظل





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دعد دريد ثابت

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