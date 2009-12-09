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خاصرة ومسن


وهاد النايف
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 09:48
المحور: الادب والفن
    


#خاصرة_ومسن.
اريد الوقت مهاجرا عن حدوده
اريد السماء بلا ادخنة وعصافير
اريد البحار عذبة السقوف
كأحلام الطفولة
وانا وروحي التي تتاكل كورقة تالفة
اشتم كل المسافات من البعيد.
كم تمنيت
أن يتحدث الدود علانية عن الموتى
أن تعود الخضرة للخريف
أن يخسر الليل بمعركة النهار
ويتزمل جلبابه الأنيق جريحا بالكبرياء
لازلت اقاوم السم بتفاصيلي المتهالكة
واتجرعه كالسكير الشغف
وابني أطلال الحروف منارة
ومعبدا مقدسا لكن بلا شياطين
فقط شيطان رغبتي بخاصرتك اللاهبة
تكويني بردا وإيمانا وشعرا
كتفتح الورد في افخاخ النهار
تلك اقواسك القاتلة
تقتل إمكانية مرور الوقت
بسهام ضيائها وضياعي
كسعادة ابدية الرضا
وتريني هضاب ظني القاحلة
وبردي وسكينتي بجهنم الخاصرة
فأجد الطمأنينة حضناً
....
#الباحث
وهاد النايف





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وهاد النايف

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