

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 00:44

المحور: الادب والفن









لو عُدْتُ الى الأمس







لو عُدْتُ الى الأمسِ

خمسونَ عاماَ قبل اليوم

كنتُ سأفعلُ الأشياءَ ذاتها .

الأشياءَ التي تحدثُ عادةً

كما لو أنّها لم تحدُث من قبل .

كنتُ سأنظرُ اليكِ كأيّ أبلهٍ

بعينينِ مذهولتينِ

وكنتُ سأعتقِدُ أنّكِ اجملُ امرأةٍ في الكونِ

وكنتُ سأحبّكِ على الفور.

كنتُ سأقترِفُ الأشياءَ ذاتها

التي اقترفتها لاحقاً

وكنتُ سأُجَدّدُ ولائي

لغبائي المُزمِن

وكانَ سيحدثُ لي

كلُّ هذا الذي يحدثُ الآن .

لو عُدْتُ الى الأمس

خمسونَ عاماَ

لكنتُ اليومَ على هذه الأرض

في هذه الغُرفة

أكتبُ بضجَرٍ قريبٍ من الهزيمة

هذا الذي أكتبهُ لكِ

الآن .