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ترنيمة الوهم


خالد البهرزي
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:49
المحور: الادب والفن
    


‎............ترنيمه الوهم ........  ‎بعض القصائد  ‎تبدأ من نهايتها   ‎متلما الموت  ‎ياخذنا من سخام الحياة   ‎الى وردة الحلم  ‎دون انتباه  ‎فبعض الذين تحبهم ،ذهبوا  ‎وحسبتهم  ‎قد زرعوا الفولاذ لتحصد الذهب  ‎وما حصدت سوى الندامه   ‎وبعض الذين نفخوا راسك بالامس  ‎اليوم يعودون  ‎سماسره اكثر من قبل  ‎ليعدوا من لحمك للغرباء ولائم اخرى   ‎في الهامش انت  ‎وقد هربت من بين يدك عقود ‎في زاويه القهر محاصر  ‎فاحتكموا  ‎ان تدفن راسك في خاصره القرف الوطني  ‎عرفت منا في الارض  ‎لتعفن بالخسران   ‎وكما في الثابت عنك  ‎ما زلت هنا شفقا احمر في الساحات  ‎تصارعه الاضداد  ‎وسوسنة دون بياض  ‎يتلاعب فيها الجبل  ‎وخيالا  ‎تخشى من عاقبة تجهلها  ‎حتى شاخت بين نواصيك  ‎الايام   ‎وتلك التي ماتسمى  ‎بلاد كنت تكرهها دائما  ‎يكرر انتاجها ...كيف مايشتهون  ‎فيهبط سيل من الوحل  ‎والحمم العابرہ ‎تشق حضن الارض الف مرة  ‎وتندب الحجر  ‎وتشهق السماء لا شي يحتويك  ‎مثقل الجباه والعيون  ‎تنزف الحياه  ‎حتى صرت تكره المطر  ‎وتلعن الحمار الذي حمل القادمون  ‎يرتدون خلائقا شتى لتزويق الخراب  ‎وفلسفه الولائم من جديد  ‎فأنعم بها  ‎ياسيد الجوع الممنهج والردى  ‎انعم بها  ‎لتظل ترمي بالحقيقه  ‎فى كيس من النايلون والاسئله  ‎على مكبات الطريقَ  ‎وتدرك يا اول من راى  ‎واخرى من رأى  ‎كيف الحقيقه تفقد حتى مرارتها  ‎حين تصنم بالتجهيل ويركبها البعض بدون سروج   ‎واعرف  ‎انك تهزأ من اشراطها  ‎لاتنتظر الله .بان يتطلع نحوك  ‎حتى يصرف عنك السوء  ‎ويهديك سبيلا  ‎فانهض  ‎لا افديك بشي  ‎مولاي  ‎سوى وهمي  





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خالد البهرزي

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