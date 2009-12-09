

خالد البهرزي

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:49

المحور: الادب والفن









‎............ترنيمه الوهم ........ ‎بعض القصائد ‎تبدأ من نهايتها ‎متلما الموت ‎ياخذنا من سخام الحياة ‎الى وردة الحلم ‎دون انتباه ‎فبعض الذين تحبهم ،ذهبوا ‎وحسبتهم ‎قد زرعوا الفولاذ لتحصد الذهب ‎وما حصدت سوى الندامه ‎وبعض الذين نفخوا راسك بالامس ‎اليوم يعودون ‎سماسره اكثر من قبل ‎ليعدوا من لحمك للغرباء ولائم اخرى ‎في الهامش انت ‎وقد هربت من بين يدك عقود ‎في زاويه القهر محاصر ‎فاحتكموا ‎ان تدفن راسك في خاصره القرف الوطني ‎عرفت منا في الارض ‎لتعفن بالخسران ‎وكما في الثابت عنك ‎ما زلت هنا شفقا احمر في الساحات ‎تصارعه الاضداد ‎وسوسنة دون بياض ‎يتلاعب فيها الجبل ‎وخيالا ‎تخشى من عاقبة تجهلها ‎حتى شاخت بين نواصيك ‎الايام ‎وتلك التي ماتسمى ‎بلاد كنت تكرهها دائما ‎يكرر انتاجها ...كيف مايشتهون ‎فيهبط سيل من الوحل ‎والحمم العابرہ ‎تشق حضن الارض الف مرة ‎وتندب الحجر ‎وتشهق السماء لا شي يحتويك ‎مثقل الجباه والعيون ‎تنزف الحياه ‎حتى صرت تكره المطر ‎وتلعن الحمار الذي حمل القادمون ‎يرتدون خلائقا شتى لتزويق الخراب ‎وفلسفه الولائم من جديد ‎فأنعم بها ‎ياسيد الجوع الممنهج والردى ‎انعم بها ‎لتظل ترمي بالحقيقه ‎فى كيس من النايلون والاسئله ‎على مكبات الطريقَ ‎وتدرك يا اول من راى ‎واخرى من رأى ‎كيف الحقيقه تفقد حتى مرارتها ‎حين تصنم بالتجهيل ويركبها البعض بدون سروج ‎واعرف ‎انك تهزأ من اشراطها ‎لاتنتظر الله .بان يتطلع نحوك ‎حتى يصرف عنك السوء ‎ويهديك سبيلا ‎فانهض ‎لا افديك بشي ‎مولاي ‎سوى وهمي