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عادل عياد
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 23:38
المحور: الادب والفن
    



من جديد
بدأ هبوب الريح
وبدأ يتولد خريف من الصيف الراحل
وبدأت أوراق الشجر في رحلتها للوصول
زي أي رحلة وصل
وبدأ اللون الأصفر في توزيع الطرق
وبدأت كل العصافير في توديع الشبابيك
زي الغروب
وقت
ويعود بإسم جديد
من جديد
بدأت السحب تتشكل
وبدأت ولادة السنين
وبدأ المطر يخاطب الأرواح
وبدأ الرعد يوشوش الشوارع
والبرق يخبط على البيوت العطشانه
وبدأت الأقواس في نشر ألوانها عكس أهدافها
وقزح ابن الشيطان الغايب
فرد ظنونه
والقمر نام في سكون
مستني النهار البعيد
من جديد
بدأت الحياه
وبدأت تفتح العيون الجديده
وبدأت الزهور تشوف الهوا
تدوق سعادة الفراشات
وبدأت الأشجار تجري تستعيد الظل والأمل
وبدأ اللون الأخضر يعيد سر الخلق
يعيد ولادة الوجود
يعدي أي أحزان
من جديد
بدأت الشمس تاخد الكون تحت جناحها
وبدأت السما تصفي قلبها
وهنا على الأرض
بدأت الغربه
وغاب السلام
وبدأ الصراع
وتوفر للطين الشبع
وبدأت حكايات النسيان العقيمه
والأحمر الساطع لمس الأماكن
وزادت الكدبه
وانتشر الوجع
من جديد
بدأت البدايه
وبدأت النهايه
وبدأت الألوان تغوص أكتر في الحقيقه
وبدأت الثوابت تتجمع في دقيقه
وبدأ العالم في الرحيل





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عادل عياد

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