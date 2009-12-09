

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 20:50

المحور: الادب والفن









لماذا لا الصلاة ولا صيامٌ

عن الإيذاء ينهانا ولا الْحَجْ..؟



لماذا نُكْفِرُ الأديانَ طُرّاً

أليسَتْ باسمِ نَفسِ الربِّ تَلْهَجْ..؟



أما نزلَ انْبياءُ الله فيهم

وجاؤوا مِن مُنَزّلِهِم بمَنْهَجْ..؟



أما اتَّخَذوا مِن الباري إلها

إذا كانوا كذلِكَ كيفَ نحتَجْ..؟



ونحنُ المسلمون علام بعضٌ

يكفّرُ بعضَه وَيَراهُ أهْوَجْ



علامَ إذا رأى بعضٌ أخاهُ

يلوذ بغَيرِ مذهبِه تَشَنّجْ..؟



وباتَ له يكيدُ الشرَّ حقداً

عليه فبِئْسَ مَنْ حِقْداً تَدَجَّجْ



ويَقتلُ جارَهُ جارٌ عَلاناً

كفانا هذِهِ الأكفانُ تُنْسَجْ



فَدافعُنا لجَمعِ الشَّملِ أقوى

ونحنُ ، مِن النزاعِ ، إليه أحْوَجْ



إذا كان الجميعُ دُعاةَ خيرٍ

علامَ إذنْ يكونُ الشرُّ مُنْتَجْ..؟



مئاتٌ من قُرونِ الله مرّت

ألمْ يَئِنِ الأوانُ الفكرُ يُنْضَجْ



علامَ وحَوْلَنا دُنيا رِياضٍ

وما زِلنا بِقَفْرٍ ظَلَّ أَمْلَجْ



تَدَحْرَجْنا إلى قاعِ الخَطايا

وَمَنْ يَسْقُطْ بِمُنْحَدَرٍ تَدَحْرَجْ



أما بالأمْسِ آخانا نبيٌّ

لِماذا لمْ نَزَلْ أوْساً وَخَزْرَجْ



فعذراً يا رسولَ الله عُذراً

وأنتَ الآنَ عنْد الله مُحْرَجْ



مَرِيْرٌ أن تُخَرِّجَ جامِعيّا

ويظهر بعد ذلك ما تخرّجْ



ويذهبُ ما تعلَّمَه جَزافاً

كأنْ في سِلْكِ علمٍ ما تَدَرّجْ



كذلك كان ذيلُ الكلبِ لمّا

شهوراً طوّقوهُ وظلَّ أعْوَجْ



فإنّك لنْ تُهذّبَ قِرْدَ غابٍ

فإمّا شامَ أغْصانا تَهَرّجْ



لمثلِ أوْلاء قَدْ كافحتَ دَهْراً

وثوبُك بالدم الزاكي تضرّجْ



أكنتَ لأعْرَجٍ شروى عَصاهُ

وعاد على ابتعادك عنه أعرَجْ



ألا يبقى الحمارُ كما أبيهِ

حماراً إن بسرجِ المهرِ يُسْرَجْ



كأنّك كنت تَصْرخُ خلفَ بابٍ

وكانَ البابُ كالفولاذِ مُرْتَجْ



إذا اكتمل النموّ لدى بليدٍ

فلا يجدي ومنهُ الفكرُ أخدّجْ



لعقبى أمةٍ كانت نسوراً

بكيتُ ونسلُ أمّتنا تدَجْدَجْ