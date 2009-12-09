

وهاد النايف

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:51

المحور: الادب والفن









التمثال

بقرار من البلدية

جاءوا بالنصب حزينا

احضروه للمشنقة الابدية

سيظل واقفا رغم الطقس

كي يمارس الاديولوجيون الطقس

حتى يأتي وقت الإنقلاب

لقد كان النصب يرفض وجوده

ويحاول أن يقول كينونته

امام جموع الحمق المقدس

امام بكم العقول

لكن قدر الأحجار الصمت

تدحرجت إحدى الأحجار بالخطأ

من القاعدة نحو الحقيقة

فغادرها الذهول

حين فهمت ان الرموز التي حولها

للدعاية

وان الكون لا يدور في محور الظن ..

#الباحث #وهاد_ النايف