التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد الحواري - ضرورة الادب الاشتراكي في رواية -كونستانتين زاسلونوف- ميخائيل لينكوف
|
|
ضرورة الادب الاشتراكي في رواية -كونستانتين زاسلونوف- ميخائيل لينكوف
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الفلسطيني في رواية -مصائر- ربعي المدهون
- المسافة الزمنية في ديوان -ليالي الغريب- حبيب شريدة
- التجديد في قصيدة -حتى الخلود أو الخلود - محمد أبو عون
- تقدم الروائي العراقي
- تعرية التاريخ في -يا شيخ معذرة مهند ضميدي
- تفاهة العامة بين شكسبير وأرويل
- عبث في قصيدة -بالطريقة ذاتها- عبود الجابري
- حاجتنا للمرأة في -طاغية- عصام الديك
- عقدة اليتم في رواية -وجع بلا قرار- كميل أبو حنيش
- شاعر الحكم محمد داود
- عماء في قصيدة -عماء- محمد لافي
- لصوت الإنساني في رواية -نرجس العزلة- باسم خندقجي
- المنتمي في قصيدة -إله الحرب- منصور الريكان
- العدوان الامريكي
- أثر المكان في ديوان -الجبال التي أحبت ظلي- يونس عطاري
- الرمز في قصة -الرجل ذو العين الواحدة- مشهور البطران
- أنا والأم مشهور البطران
- وقفة مع اللقاءات الثقافية في دار الفاروق
- أثر الأم في قصيدة -أمي- علي بيطار
- السيرة النبوية في قصيدة -نور النبوة- محمود ضميدي
المزيد.....
- ماكرون: سأتصدى للانقسامات في فرنسا
- الإيليزي يفتح أبوابه لاستقبال أصغر رئيس في تاريخ فرنسا
- فرنسا تقاوم الشعبوية.. وتختار ماكرون رئيسا
- رشيدة القدميري: قصيدة النثر في المغرب متأثرة بالأدب الفرنسي ...
- معرض فني بالدوحة يبرز جمال الخط الإسلامي
- بواب بسيط يوثق تاريخ البرلمان المغربي وأسراره
- هاغار بيترز: بابلو نيرودا كان منافقاً وغريباً
- جامعة القرويين.. معبر ابن خلدون وآخرين
- بالصور: فرنسيو البيضاء يصوتون بكثافة
- فعاليات| افتتاح ملتقى الكاريكاتير بالأوبرا.. وعرض «حرب أهلية ...
المزيد.....
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد الحواري - ضرورة الادب الاشتراكي في رواية -كونستانتين زاسلونوف- ميخائيل لينكوف