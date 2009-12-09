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بلدان اشرس المرسلين


جمشيد ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بلدان اشرس المرسلين
تعتقد الناس ان العقل هو القائد الاعلى للانسان في كل مكان و ثقافة و لكن واقع الانسان و ايمانه و علاقاته العاطفية و الاجتماعية و السياسية و العسكرية تقول ان العاطفة هي الاولى خاصة في بلدان العاطفة و اشرس المرسلين و حتى اذا اعتمدت فن القيادة على العقل فان الطريق الذي يسلكه السائق يعتمد دائما على العاطفة و هذا يعني ان الانسان هنا لا يملك زمام القيادة. ما قيمة الرأس بدون حاسة النظر و السمع و الشم و الذوق و اللمس رغم ان العقل قد يعوض عن قدر من الجمال او على الاقل يشترك في تعريفه؟

كيف يمكن ان يتبع مليار و نصف مليار من البشر دين اشرس المرسلين اذا كان العقل يتحكم؟ كيف يمكن ان يقتل الاخ اخته في بلدان العاطفة بسبب العار اذا كان العقل يتحكم؟ كيف يتمكن شخص واحد ان يتحكم بمصير بلد عاطفي كامل اذا كان الشعب يستطيع ان يتحكم في عاطفته؟ اينما تذهب لا تجد في تصرفات الانسان ذرة من العقل خاصة في بلدان اشرس المرسلين.

يلجأ الانسان في يأسه الى العقل للتعويض عن نقص ما ليقول على سبيل المثال جواب الاحمق هو السكوت او لا تهتم كلنا نموت و المال ليس كل شيء في الحياة الخ من وسائل تخفيف المعاناة اليائسة في بلدان الحكم و الاقوال و يتوقف عن ترديد هذه الحكم و الاقوال في حالة تحقيق اهدافه العاطفية و لكن هناك امثلة كثيرة ايضا عن افات الانسان العاطفي المتعصب و على قدرة العاطفة الهائلة في التدمير و كلما ابتعد الساسة عن العاطفة تقدم البلد لان الانسان العاطفي لا يستطيع ان يفكر بحيادية و موضوعية و رأسه حار. التفكير و سرعة الرد الصحيح يعتمد كليا على الهدوء العقلي.

ليست العاطفة في حدة درجتها دائما مسألة وراثية و انما ايضا ثقافية بيئية فالانسان في دول اوربا الشمالية الغربية الباردة هو عادة اهدأ من الانسان في المناطق الجنوبية لا يتقرب كثيرا لان المساحة التي يحتاجها بينه و بينك هو على الاقل متر واحد او اكثر (منطقة المعصم / الرسغ و اصابع اليد Fingertip zone /elbow zone ) و قراراته تمتاز بالتفكير و الهدوء و التأني بالمقارنة مع رؤوس حكومات الدول الجنوبية الحارة التي يتقرب فيها الانسان و يقلل من المساحة بينه و بينك (منطقة المرافق Elbow zone ). ترى العاطفة احيانا حتى في اطروحات و كتب جامعات الدول الشرقية عندما تبدأ بترديد عبارة بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرس المرسلين.
www.jamshid-ibrahim.net





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جمشيد ابراهيم

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جمشيد ابراهيم - بلدان اشرس المرسلين