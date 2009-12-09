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12 نصيحة ذهبية للوقاية من حساسية الصدر عند الأطفال


إيهاب الرفاعي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:10
المحور: الطب , والعلوم
    


( 1 ) تجنب تعريض الطفل لدخان السجائر خاصة إذا كان يعاني من أنفلونزا أو التهابات بالجهاز التنفسي ، حيث تصبح الأغشية المخاطية في هذه الحالة أكثر قابلية للتأثر بدخان السجائر ( مع ملاحظة أنه لا يكفي الامتناع عن التدخين في وجود الطفل بل يجب أيضا عدم التدخين في حجرة الطفل حتي في غيابه لأن الدخان يمكن أن يعلق بحوائط الحجرة و يستمر تأثيره الضار لفترة طويلة ) .
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( 2 ) تجنب التقلبات الجوية المفاجئة و التغيرات الحادة في درجات الحرارة ، كما يحدث مثلاً عند تشغيل المكيف أو فتح باب الثلاجة أو تناول مشروب مثلج عقب حمام ساخن أو بعد اللعب تحت أشعة الشمس الشديدة .
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( 3 ) حماية الطفل من العدوي الفيروسية للجهاز التنفسي ، لذا يجب الاحتراس من مخالطة الطفل لأي مريض يعاني من الالتهابات الفيروسية و ينبه علي إخوته الكبار بعدم تقبيله باستمرار حيث قد يكون أحدهم حاملاً للفيروس دون أن تظهر عليه أعراض المرض فيتسبب بذلك في نقل العدوي الفيروسية للطفل ، كما ينصح بتعاطي التطعيم الخاص بالإنفلونزا قبل دخول فصل الشتاء كل عام .
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( 4 ) من المفاهيم الخاطئة اعتقاد بعض الأمهات أن كثرة الملابس في فصل الشتاء تضمن حماية مريض الحساسية ، إذ أن الهواء البارد أو المترب هو الذي يتسبب في تعريض الطفل للسعال و الأزمات التنفسية ، و يمكن حماية الطفل بوضع منديل أو إيشارب علي أنفه قبل خروجه إلي المدرسة في الصباح الباكر خاصة إذا كان الجو شديد البرودة و عاصفاً .
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( 5 ) الامتناع عن اقتناء الحيوانات الأليفة مثل القطط و الكلاب و عدم تربية الدواجن و الأرانب في المنزل ، حيث تعلق القشور و الشعر و الريش المتساقطة منها بالسجاد و المفروشات و يصعب التخلص منها بالتنظيف .
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( 6 ) ينبغي وضع الملابس و الوسائد و أغطية الفراش و البطاطين في الشمس لمدة ساعة يوميا ، للقضاء علي عتة تراب المنزل و هي من أشد مهيجات حساسية الصدر و تتسبب في زيادة السعال و ضيق التنفس ليلاً .
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( 7 ) يستحسن أن تكون حجرة مريض الحساسية خالية من الموكيت ، لأن عتة تراب المنزل تتجمع فيه بكثرة و يصعب التخلص منها ، و يمكن الاستعاضة عن الموكيت باستعمال السجاد حيث عادة ما يكفي تعريض السجاد للشمس لمدة ساعة يوميا للتخلص من عتة تراب المنزل العالقة به . و في بعض الأحيان يمكن استخدام حصيرة من النايلون توضع علي الموكيت أو السجاد ليلعب فوقها الطفل و هو آمن من التعرض لعتة تراب المنزل .
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( 8 ) يحظر تنظيف و تغيير أغطية الاسرة أو تنظيف السجاد و الموكيت عند وجود مريض بالحساسية في نفس الغرفة حتي لو تم هذا بالمكنسة الكهربائية .
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(9) مراعاة عدم تعرض الأطفال للروائح النفاذة مثل روائح المبيدات الحشرية و الدهانات والمنظفات و المطهرات و معطرات الجو و البخور و العطور .
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( 10 ) لا ينبغي حرمان الطفل من أية مأكولات أو أطعمة قبل التوصل للتشخيص العلمي السليم للحالة حتي لا يؤثر ذلك علي نمو الطفل ، لكن بصفة عامة ينصح مريض حساسية الصدر بعدم تناول الشيكولاتة و المياه الغازية و الألوان الصناعية .
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( 11 ) قد يتسبب ( الأسبرين ) أو ( الفولتارين ) في حدوث أزمة ربوية لدي بعض الأطفال المرضي بحساسية الصدر ، لذا ينصح بعدم استخدامهم و بدلا من ذلك يستخدم عقار( الباراسيتامول ) كمسكن للألم و خافض للحرارة .
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( 12 ) محاولة الترويح عن النفس و عدم التعرض للضغوط العصبية و النفسية ، فهذا له دور هام جداً في استقرار حالة مريض الحساسية و وقايته من الإصابة بالأزمات الربوية .
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إيهاب الرفاعي

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الصفحة الرئيسية - الطب , والعلوم - إيهاب الرفاعي - 12 نصيحة ذهبية للوقاية من حساسية الصدر عند الأطفال