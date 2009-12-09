

يحيى غازي الأميري

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 23:56

المحور: الادب والفن









بعدَ ترددٍ وحيرةٍ

وبينَ

خجلٍ ووجلْ

بعثَ لها بمرسالِ

حُبهِ

وفيه كَلاَمٌ مُختزلْ

بثَ بهِ لوعةَ الحُبِ

وأنتقى

جملاً رقيقةً

من

أدبِ الغرامِ والغزلْ

وحددَ لها

موعداً بذاتِ المكان

الذي التقتْ فيه نظراتُهم

لأولِ مرةٍ

فارتجف لها قلبُه

وعجّل مُبكراً

لموعدِ اللقاء

اتخذ نفسَ الطاولةِ التي جلست عليها

وأحتسى بقلقٍ

ثلاثةَ كؤوسٍ

من نبيذِ العسلْ

وراحَ يعومُ

بوجلٍ في يمِّ

الشكِّ واليأسِ والغرامْ

فدنتْ من خلفِ رأسهِ

نسمةُ عطرٍ

آسرةٍ ساحرة

هامسة بالآذنِ

أُحبُكَ

أدارَ الرأسَ والقلبَ

بكلِّ توقٍ ولهفة

فتلاقتْ المُقلِ

وبشوقٍ وعلى عجلٍ

تعانقتْ الشفاهُ بحميمٍ مِن القُبل

وبنشوةِ الظفرِ بالنصِرِ

ارتشفَ مِن شهدِ عناقِ القبلْ

فرقصَ الفؤادُ

وغنى مواويلَ

العشقِ والطرب

وتراقصتْ ثَمِلةً

الخمرةُ

في

الرأسِ والكأسِ

مالمو في 28 نيسان/أبريل 2017

معاني بعض المفردات التي جاءت بالنص كما وردت في قاموس المعاني:





نبيذ العسل: شراب كحوليّ يحصل مِن تخمُّر العسل.

اليَمَّ:البحرُ ؛ مُتَّسع من الأرض أصغر مِن المحيط مغمور بالماء المِلْح أو العَذب

نَشْوَةُ النَّصْرِ:الابتهاجُ والتهللُ؛ النَشْوَةُ :أُولُ السُكر