

أحمد حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 02:26

المحور: الادب والفن











لا يزال

يحسب الصباح

فنجان قهوة

موسيقا هادئة / أربعاء قديم

يتشمس في بلكون بيتها

نرجس دامع فوق الطربيزة

مطر ناعم / صادق

من زمن اخر



لايزال

يحسب الانهار جغجغ

الاشجار صنوبر الحديقة العامة

وكل الشوارع توصله

إلى مفرق عامودا/ الحسكة



لايزال

يخربط في حساباته

متسرع / متوتر

وعاطفي للغاية

دموعه جاهزة

في الجنازات

ورسائل واتس اب



يحسب الأقنعة خدعة

في زمن الحرب

ليس أكثر

دموع التماسيح في الفضائيات

والتنظير في صفحات فيس بوك

ليست مصطنعة

وأن تراب الوطن غال

لا يخضع للبازار

في سوق البورصة

ينسى بسرعة مذهلة :

قميصه الملطخ بدم كاذب

شهقات روحه

التي تشبه يوسف

يوسف تماما !!؟