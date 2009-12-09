أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد حيدر - دموع يوسف....!!؟


اخر الافلام











المزيد.....

دموع يوسف....!!؟


أحمد حيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 02:26
المحور: الادب والفن
    



لا يزال
يحسب الصباح
فنجان قهوة
موسيقا هادئة / أربعاء قديم
يتشمس في بلكون بيتها
نرجس دامع فوق الطربيزة
مطر ناعم / صادق
من زمن اخر

لايزال
يحسب الانهار جغجغ
الاشجار صنوبر الحديقة العامة
وكل الشوارع توصله
إلى مفرق عامودا/ الحسكة

لايزال
يخربط في حساباته
متسرع / متوتر
وعاطفي للغاية
دموعه جاهزة
في الجنازات
ورسائل واتس اب

يحسب الأقنعة خدعة
في زمن الحرب
ليس أكثر
دموع التماسيح في الفضائيات
والتنظير في صفحات فيس بوك
ليست مصطنعة
وأن تراب الوطن غال
لا يخضع للبازار
في سوق البورصة
ينسى بسرعة مذهلة :
قميصه الملطخ بدم كاذب
شهقات روحه
التي تشبه يوسف
يوسف تماما !!؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أحمد حيدر

إجمالي القراءات: 143,584
المقالات المنشورة: 56
- مسرحية قصيرة من فصل واحد
- شقائق الألم ...!!؟
- تابوت الندم ...!!؟
- على قيد الحياة ....تقريبا!!؟
- عفرين نامه
- حريق الأكباد ...في سينما شهرزاد
- جرح واحد....وموتى متخاصمون !!!؟
- فردوس العناق
- دعوة للتسامح !!؟
- انفلونزا الأخلاق
- من هو المثقف الذي نحتاجه ؟؟
- غيمة رصاصية تمطر يوسف !!؟
- نص الظنون
- صديقي الغالي ديوجين
- هذيان
- في محراب جدتي نص أدبي
- شعر
- إبتهال
- نفحات في جدار الزمن
- فوتوغراف

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بي بي سي تطلق بثا تلفزيونيا جديدا باللغة الصومالية
- رحيل رائد الكتابة والنقد التونسي توفيق بكّار
- ستالون يرفع دعوى على شركة Warner Bros
- الخميس.. انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة للموسيقى المع ...
- رغم استمرار محاكمته.. لمجرد يحرز ثلاث جوائز للموسيقى العربية ...
- افتتاح معرض الرسام الروسي الراحل فيريشاغين في بطرسبورغ
- الشاعر إبراهيم الخياط يقرأ في -جمهورية البرتقال-
- فنانة تشكيلية أردنية تتهم الجيل الجديد بالكسل
- حقيقة ساطعة في زمن المجازر
- هل بدأ البوليميك السياسي مجددا بين البام والبيجيدي؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,360,670
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد حيدر - دموع يوسف....!!؟