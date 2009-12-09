

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 12:38

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









متى بخجل العراقيون !! متى نخجل؟!

صدق موشي دايان !!! حين قال : العرب لا يقرأون التاريخ !! ثم اضاف ؛ انهم يخططون ويعملون ثم ينتصرون ، اعتمادا على ( تلك الغباوة العربية )



فرحت اليوم ( مترددا) حين قرأت كتاب السيد وزير العدل الموجه الى محافظة واسط والتي يأمر بها بالافراج عن طلبة جامعة واسط المعتقلين ، بناء على ( تنازل) دولة السيد رئيس الوزراء عن ( حقه الشخصي! ) في الدعوة الخاصة بطلاب الجامعة ... تذكرت حينها موقف الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم حين أعلن ليلا عبر مكبرات الصوت في الجوامع وسيارات الإسعاف والشرطة ان افتحوا التلفاز ...!! أعلن الزعيم حينها والفجر سوف يشهد تنفيذ حكم الإعدام بمن اطلق النار على ( رئيس الوزراء في شارع الرشيد ) بعد ان حوكموا علنيا وعلى الهواء المباشر واعترفوا ( بكل شيء ، وبعمالتهم هدفا لاغتيال ليس الزعيم بل ثورة اعادت للعراق حقه في العيش وكرامته !!)

لكن الزعيم أعلن ليلا إعفائه عن من اعتدى عليه ( بالرصاص) لانه ( تأكد ان المستهدف كان شخصه !! وهو يتنازل عن حقه الشخصي !! مع علمه بحجم المؤامرة التي حيكت من وراء الحدود وعملائهم لوأد الثورة !!)



هكذا فهمت تنازل دولة رئيس الوزراء واحترمتها حقا لان ما حصل كان اكبر من عملية الاعتداء عليه ليس بالرصاص بل بالشعارات والفوضى وقناتي ماء الأرو!!!!



الذي أثارني هو ما عرضه تلفزيون العراقية الليلة عن ( اعتذار مصور متلفز ) عن اعتذار جماعي للمحافظة وطلابها ..!

ذكرني هذا المشهد بما قاله منعول الصفحة موشي دايان !!!

تذكرت زرافات ( شيوخ العشائر والقبائل الذي يحكم بعظهم العراق اليوم !!!) وهم يعتذرون لصدام عن انتفاضة ابناء خمسة عشر محافظة من ضمنهم ( تكريت !!) عن انتفاضة اذار غضبا حين اذل صدام جيش العراق وتاريخه في خيمة صفوان ...!!!

والله عيب ...!!!!



لست ضد رئيس دولة العراق وهو يقود معركة تاريخية ضد أعداء العراق

ولست جبانا لكي ا زوق الكلام ولكن

!!!!



أقول فقط



عيب ان لا نقرأ القريب من التاريخ ونأخذ منه عبرة

