

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:50

المحور: الادب والفن









191

أنتِ حاضرةٌ في وجداني

إذن أنااااااا موجووووود

192



أنا وأنت الأرض والمطر

وأنا وأنت النور والبصر

ونحن القطارُ والسكة

بلا واحدنا ينتفي وجود الثاني

193

قدري أنت

قدري كاليعسوب أموت فداء حبيبي

إن ظمئت حقولي

وجفت أزاهير سفوحي

لن ينهض فيها الربيع

إلا شتاء يحمل جرارا من أنفاسك

194

لأنني يا سيدتي واحة مفتوحة

على مدى رؤى العيون

فلا تغاري من العصافير التي تحط

فوق أزاهيري وغصوني

195

سأعَلِّقُ حبَّكِـ جرَساً على أذن النسيانِ

وأوشمه نافذة على حائط الذاكرة

196

هذا الصباح مزهرية

تتدلى منها غصون بهائك

ما أجمل الصباح يتندى بأنفاسك

197

كل الحكاية إني أحبك

بلا زيف

فأراك شتاءً

وغيرك زخّاتُ صيف

198

في غيابك

أجالس الهمّ ضيفا ثقيلا

وسريري مركب تتقاذفه أمواج الشوق

199

دعيني بمحراب عشقك أذوب

إن كان حبك ذنبا

وعشقك ذنبا

فأعرف أن هناك من يغفر الذنوب

200

يا قمر الحب العالي

حطّ على لبلاب العمر بهجة وعنفوانا

لم يعد الليل يوقف زحف النور المتسلل إلى وجداني