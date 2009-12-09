

علجية عيش

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 19:39

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









قال أن دسترة الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات تفقد أعضاءها كل الصلاحيات



النائب البرلماني لخضر بن خلاف: كل الإنتخابات التي نظمت منذ التسعينيات في الجزائر مسّها التزوير

أعلن النائب البرلماني لخضر بن خلاف متصدر قائمة الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء بولاية قسنطينة عن قائمة المترشحين للإنتخابات التشريعية القادمة ، و اعتبر بن خلاف التحالف ضرورة واعية و مقاربة إستراتيجية بالنظر لما يهدد وحدة الجزائر و سلامة ترابها، و كشف بن خلاف عن مساعي تتم بين الإتحاد و الأحزاب الإسلامية على غرار حركة حمس، لمراقبة الإنتخابات مراقبة جماعية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة، مع توسيع الإتحاد مع الأجواب ذات المرجعية الإسلامية و هذا بعد الإنتخابات التشريعية



و قال لخضر بن خلاف في الندوة التي نشطها مساء أمس بمقر حزبه بقسنطينة بحضور ممثلي الأحزاب المتحالفة مع جبهة العدالة و التنمية ( حركة النهضة و حركة البناء الوطني) أن الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء لم يأت لتهديد السلطة أو الأحزاب سواء الموالية أو المعارضة ، بل إضافة إجابية في الساحة السياسية، كاشفا عن وجود مساعي لتوسيع الإتحاد مع الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية على غرار حركة مجتمع السلم، و جبهة التغيير، و قال بن خلاف أن الحوار في هذا الشأن جارٍ مع هذه الأحزاب و سيتأكد دلك بعد التشريعيات، دلك من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و إيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها البلاد جراء التهديدات التي تحيط بها في الداخل و الخارج ، بسبب انتشار الطائفية و العمليات الإرهابية التي تعمل على ضرب استقرار البلاد و أمنها.

وانتقد لخضر بن خلاف التشكيلة البشرية للهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، مشيرا أن صلاحياتها محددة بحكم ترسيمها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و لذلك من الصعب عليها أداء مهامها باستقلالية تامة، و أوضح المتحدث أن الإتحاد ليست له مشكلة مع أعضاء الهيئة كقضاة و مجتمع مدني لكن في تركيبتها، حيث من الصعب عليها مراقبة مكاتب و مراكز التصويت، مشيرا بالقول أن دسترة الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات جاءت بنية إلغاء كل الضمانات، حتى الضمانات التي كانت موجودة تم التراجع عنها، و ما يوجد اليوم من ضمانات نسبية و نظرية ، و بالتالي من الصعب على هذه الهيئة أن تراقب 60 ألف مكتب و مركز تصويت كما يصعب عليها اتخاذ أي موقف في حالة وجود خلل في العملية الإنتخابية، و على حد قوله هو فإن كل الإنتخابات التي نظمت منذ التسعينيات في الجزائر مسها التزوير في إشارة منه إلى الإنتخابات التشريعية التي شاركت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية ( الفيس) بقيادة عباسي مدني و علي بن حاج، و هذا باعتراف الأمناء العامون للأحزاب الموالية للسلطة، و ذكر بن خلاف عمار سعداني الأمين العام السابق للأفلان، و أحمد أويحي الأمين العام الحلي للتجمع الوطني الديمقراطي.

و نوّه بن خلاف بالقول أن "المقاطعة" موقف ديمقراطي سياسي وجب أن يُحْتَرَمْ، و أن مقاطعة الإنتخابات تكون ناجحة عندما تكون جماعية و باتفاق الطبقة السياسية، و عن سؤالنا متعلق بدخول الإتحاد الإنتخابات رغم أنه يشكك في أنها ستكون مزورة، عكس ما اقدمت عليه بعض الأحزاب على غرار حوب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس الذي قاطع تشريعيات ماي 2017 ، قال لخضر بن خلاف أن دخول الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء هذه المعركة من أجل بناء برلمان حقيقي، موضحا أن العهدة الحالية للبرلمان الحالي من أسوأ العهدات، بل ذهب إلى حد القول أن الدكتاتورية داخل البرلمان حرمت المعارضة من التسيير النيابي، بن خلاف أكد أن تكتله ملتزم بالخارطة الإنتخابية التي وضعتها الهيئة العليا، معتبرا أن التشريعيات المقبلة امتحان كبير لإعادة المصداقية للناخبين ، و حسبه هو فإن الإتحاد دخل في كل ولايات الوطن، كما دخل في 04 دوائر بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج، كما تجدر الإشارة أن حركة البناء لوطني دخلت في 17 ولاية، و دخلت جبهة العدالة و التنمية في 16 ولاية ، أما حركة النهضة فقد دخلت 15 ولاية.

علجية عيش