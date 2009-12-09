

قبائل صنهاجة..والتسمية الامازيغية الحقيقية لهدا الاسم..

الباحث الحسن اعبا

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 02:59

المحور: المجتمع المدني







قبائل صنهاجة – تاريخ واصول

ماهي التسمية الامازيغية الحقيقية لاسم صنهاجة

الباحث..الحسن اعبا

تعتبر صنهاجة من اكبر القبائل الامازيغية الاصلية في شمال افريقيا

ويعتبرها البعض شعب نظراًَ لضخامتها وانتشارهم الواسع في شمال افريقيا سواء في الساحل او الصحراء ومنهم الحضر والبدو، ويرجع نسبهم الى زناگ بن برانس بن مازيغ.

اصل التسمية

إن كلمة صنهاجة مشتقة من اسم جدهم (زناگ/ Znag) وبسبب ظاهرة زيادة وابدال الاحرف في اللغة الليبية تبدل نطق الكلمة الى (صناك) وزاد العرب والمعربون حرف الهاء فاصبحت تنطق (صنهاج)، حيث يقول ابن خلدون ج6 ص201 ( وأما ذكر نسبهم فإنّهم من ولد صنهاج وهو صناك بالصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من الجيم. إلا أن العرب عرّبته وزادت فيه الهاء بين النون والألف فصار صنهاج)

قبائل صنهاجة

يقول ابن خلدون ج6 ص202

(وأما بطون صنهاجة فكثيرة فمنهم بلكانة [ملكانة / تلكاثة] وأنجفة وشرطة ولمتونة ومسوفه وكدالة ومندلسة [مندلة] وبنو وارت وبنو يتين [وبنو يتيسن]، ومن بطون أنجفة بنو مزوات [بنو مزورات] وبنو تثليب [بنو سليب] وفشتالة وملواقة [وملوانة] . هكذا يكاد نقل بعض نسّابة البربر في كتبهم وذكر آخرون من مؤرّخي البربر أن بطونهم تنتهي إلى سبعين بطنا).

ويضيف (وكان المُلك في صنهاجة في طبقتين الطبقة الأولى لملكانة ملوك إفريقية والأندلس، والثانية مسوفة ولمتونة من الملثّمين ملوك المغرب المسمون بالمرابطين).

1. بجاية: اسم قبيلة صنهاجية

2. زغاوة: من قبائل الملثمين بالصحراء.

3. گدالة/ gddala: من قبائل الملثمين بالصحراء.

4. لمتونة: كبرى قبائل الملثمين بالصحراء، اسلموا بعد فتح الاندلس وكانت فيهم الرياسة واستوثق لهم ملك ضخم وقاموا بحمل الكثير من القبائل للدخول في الاسلام، واسسوا مدينة مراكس سنة 445 واسسوا الدولة المرابطية، ومنهم بنو ورتنطق، وبنو زمال، وبنو صولان، وبنو ناسجة.

5. بطوية: بطيوة، اسم الانتساب لها هو أبطيو، البطيوي: تتفرع منها بطون بني ورياغل قرب المزمة (الحسيمة) وبقوية جيرانهم الغربيين، وأولاد علي بتفرسيت، ويوجد بطن منهم منضمة لاولاد بوعزيز يحمل اسم بطوية، كما توجد قبيلة وقرية يحملان اسم بطوية ايضا قرب مدينة ارزيو بعمالة وهران من بلاد نوميديا.

6. تارگة/ Targa: اسمهم يعني الساقية، نسبة الى منطقة في الصحراء كانوا يقطنونها تعرف بهذا الاسم، وهي احدى قبائل الملثمين بالصحراء والنسبة اليها تارقي جمع توارق، والاسم حرفة الشرقيين الى طوارق، لهم حي شهير بالرباط مجاور للقصر الملكي كان لا يسكن فيه من ليس منهم.

7. تلكاتة: بنو تلكات بن كرت، يتواجدون في الجزاير ومن بطونهم بنو مناد ملوك صنهاجة الذين ينحذر منهم ( بنو زيري وبنو حماد ).

8. جزولة / گزولة / gzzula: محرفة من كلمة (gzzul) اي القصار، تقطن قرب سوس، وفي وسط الجزائر واليهم ينسب جبل أكرول.

9. بني جعد: يتواجدون قرب البويرة وعين بسام جنوب مدينة الجزائر.

10. بني حميد: جزء منهم مندرج في قبيلة يسر الغربي (دوار يسر الويدان) شرق مدينة الجزاير.

11. بني خليل: يعرفون اليوم ببني خليلي، مواطنهم بين بجاية وتيزي وزو.

12. بني دركون/ drgun: تنطق ايضا دركول، منهم جزء مستقر بناحية زمورة القريبة من غليزان في نوميديا، وبطون مندرجة في بعض القبائل الصنهاجية الاخرى بشمال المغرب الاقصى.

13. بني زروال: منهم جزء مستقر على عدوة وادي ورغة شمال فاس، وبطن مندمج في قبيلة أهل ستيتن قرب البيض بالصحراء، ويعتقد ان بنو زرويل تحريف لبني زروال.

14. الزناگة / znaga: تحول نطقها الى صناج و صنهاجة، اما نطقها الصحيح ( إيزناگن )، منهم جزء باقليم ورزازات، وجزء بواحات فجيج بالمغرب، وبطون مندمجة في قبائل مغربية ونوميدية.

15. زغاوة: من قبائل الملثمين بالصحراء.

16. گدالة/ gddala: من قبائل الملثمين بالصحراء.

17. لمتونة: كبرى قبائل الملثمين بالصحراء، اسلموا بعد فتح الاندلس وكانت فيهم الرياسة واستوثق لهم ملك ضخم وقاموا بحمل الكثير من القبائل للدخول في الاسلام، واسسوا مدينة مراكس سنة 1053 واسسوا الدولة المرابطية، ومنهم بنو ورتنطق، وبنو زمال، وبنو صولان، وبنو ناسجة.

18. لمدية: يكتبها البعض المدية ومدية، وتوجد مدينة معروفه باسمهم على بعد 91 كلم جنوب مدينة الجزاير.

19. لمطة: اخوة صنهاجة اصبح بعضهم يدعي نسب بني حسان من عرب معقل، واليهم ينسب الفقيه واكاك بن زولو صاحب ابي عمران الفاسي وشيخ عبد الله بن ياسين داعية المرابطين، منهم فرقة مستقرة بجبل زالغ المطل على فاس.

20. متنان: بقاياها مستقرة بالعدوة اليمنى لوادي سفلات احد روافد وادي يسر، غير بعيدة عن قرية عين بسام جنوب مدينة الجزاير معروفه باسمها الاصلي حتى الآن.

21. بني مزكلدة: منهم فرقة مستقرة حالياً بين فاس ووزان.

22. مزغنة: قبيلة شهيرة كانت مستقرة حول مدينة الجزاير واليها تنسب ( جزاير بني مزغنة ) جزء منهم مندمج في قبيلة بني سليمان الشراقة على الضفة اليمنى لوادي يسر على بعد 30 كلم الى الجنوب الشرقي من قرية الاربعاء.

23. ملوانة: تعريب كلمة إيملوان الامازيغية، ذكروا في كتاب الانساب بالاسمين معاً مع بطون اهل تيارت من صنهاجة القبلة، منهم بطن مع سدراتة الجبل ( آيت سدرات ) باقليم ورزازات، وبطن مع الحراطين بتازارين بورزازات، وبطن مع يمورة (آيت يمور) بحوز مراكش، ومع اولاد دليم ، وسفيان باقليم الرباط، ومنهم بطن مندمج في قبيلة بني مسسيرة، وفوق ترابهم توجد الحمة المسمات حمام ملوان.

24. مليانة: من بطون صنهاجة المغرب الاوسط، بترابها اسس الامير بلكين بن زيري بن مناد المدينة المعروفة بها الواقعة على العدوة الشرقية لوادي شلف بوسط المغرب الاوسط، منهم اجزائر مندمجة في قبائل المغرب والجزاير.

25. مسوفة: إمسوفين وهم من قبائل الملثمين بالصحراء خرجت منهم بطون الى الشمال مع المرابطين ومنهم بطن مندمج في قبيلة آيت وعلال بإقليم ورزازات واليهم ينسب درب مسوفة بتلمسان.

26. صنهاجة: بقيت بعض القبائل تدعى بهذا الاسم العام الذي يطلق على الاصل الجامع الذي تنتمي له كل البطون سالفة الذكر ومن هذه القبيلة قبيلة مستقرة على عدوتي الوادي الكبير بين عنابة وسكيكدة واخرى مستقرة قرب وادي يسر جنوب شرق الجزاير.

27. صنهاجة مصباح: قبيلة مستقرة شمال اقليم فاس وهي منقسمة الى قسمين: صنهاجة الشمس وصنهاجة الظل.

28. مسوفة: إمسوفين وهم من قبائل الملثمين بالصحراء خرجت منهم بطون الى الشمال مع المرابطين ومنهم بطن مندمج في قبيلة آيت وعلال بإقليم ورزازات واليهم ينسب درب مسوفة بتلمسان.

29. صنهاجة: بقيت بعض القبائل تدعى بهذا الاسم العام الذي يطلق على الاصل الجامع الذي تنتمي له كل البطون سالفة الذكر ومن هذه القبيلة قبيلة مستقرة على عدوتي الوادي الكبير بين عنابة وسكيكدة واخرى مستقرة قرب وادي يسر جنوب شرق الجزاير.

30. صنهاجة مصباح: قبيلة مستقرة شمال اقليم فاس وهي منقسمة الى قسمين: صنهاجة الشمس وصنهاجة الظل.

31. صنهاجة غدو: قبيلة مستقرة قرب وادي اللبن شمال اقليم تازة.

32. صنهاجة السراير: قبيلة كبيرة باقليم الحسيمة من المغرب الاقصى تشتمل على سبعة بطون بلغ كل منها درجة قبيلة، وهي: بني احمد، بني بشير، بني بوشيبت، تغزوت، بني خنوس، بني زرقت، كتامة (وهم منضمون للقبيلة)، بني سدرات.

33. بني عمران: من بطون صنهاجة المشهورة بالمغرب الاوسط، توجد منهم به خمس قبائل: بنو عمران الساكنون بالساحل وبالعدوة الغربية لوادي يداس على بعد 18 كلم الى الشمال الغربي من بجاية ( دوار ابراريس )، وبني عمران الساكنون قرب وادي يسر وقرية الاربعاء جنوب مدينة الجزاير، وبنو عمران الساكنون قرب برج منايل وتيزي وزو شرق مدينة الجزاير، وبني عمران جبالة، وبني عمران الفلية الساكنون جميعا قرب مرسى جيجل، علاوة على بطون كثيرة مندمجة في قبائل اخرى بتلك الجهات.

34. فشتالة: تنطق في الاصل إيفشتالن، وبالاسمين ذكروا في كتاب ( الأنساب في مرفة الاصحاب ) وهم من فرقة هنجافة الصنهاجية، ذكر لهم 12 بطن، منهم اليوم قبيلة مستقرة شمال اقليم فاس.

35. سطقة: يوجدون بشمال اقليم فاس.

36. بني سليب: توجد منهم قبيلة بناحية قالمة من المغرب الاوسط.

37. هنجافة : (انجفة) والكلمتان تعريب لكلمة أينكفو، ذكروا بها معاً في كتاب ( الأنساب في معرفة الأصحاب ) وهم قبيل كبير من صنهاجة الجنوب ( صنهاجة القبيلة والظل) ذكر ابن خلدون بطونهم: بني مزوارت، بني سليب، فشتالة، ملوانة، وذكرت لهم في كتاب الانساب بطون اخرى.

38. بني وارث: الصحيح وارثن، توجد بقاياهم بناحية بجاية يعرفن بآيت وارث وعلي.

39. وانوغة: يقال ايضا انوغة منهم بطون مندمج في قبيلة بني مكلا قرب قرية يسر شرق مدينة الجزاير.

40. وتريكة: من قبائل الملثمين بالصحراء.

41. ورتنطق: ويكتب ايضا وتانطق، وهو ورتانطق بن منصور بن مصالة بن المنصور بن مزالت بن اميت بن رتمال بن تلميت وهو لمتونة من قبائل الملثمين بالصحراء وفيهم كانت رئاسة لمتونة.

42. بني ورياگل/ wryagl: كان منهم فريق يسكنون بوادي بجاية وعليهم نزل المهدي بن تومرت مبلالة 3 ايام عند رجوعة من المشرق، ولما طلبه العزيز امير بجاية منعوه وقاتلوا دونه حتى ارتحل عنهم الى الغرب، ومنهم فريق اخر يسكن حاليا قرب وادي ورغة شمال اقليم فاس وهم غير بني ورياغل.



المصادر

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1. ابن خلدون، كتاب العبر

2. عبدالعزيز طريح شرف جغرافيا ليبيا

3. قبائل المغرب عبدالوهاب بن منصور سنة 1968م









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