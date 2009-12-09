

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 02:54

المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة









نسائيات ..؟

عدد الولادات في مقاطعة برلين خلال عام :

من الألمانيات 800 ولادة البلغاريات 6000 ولادة الرومانيات 4500 ولادة .االسوريات 3800 ولادة . . هل تعتقدون سيتحول الألمان لاقلية بعد 50 عاما ؟؟!! سيما وأن اجمالي السكان تناقص 3 مليون خلال عشر سنوات والنسبة قابلة للزيادة بسبب عزوف المجتمع الألماني عن الولادات ......منقول ( عمر عقلة ) فيسبوك .



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بخصوص إحترام المرأة وتقديرها , القوانين الإجتماعية ضرورية وهامة للترقي والرقي والمساواة . التربية والتعليم والمناهج العصرية .



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نساء استلمن السلطة والقيادة والدولة في العصر الحديث :

رئيسة وزراء الدانيمارك , هيلي تور نينج شميت : منذ أكتوبر 2011 -

كانت زعيمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي منذ 2005 .

من مواليد 14 ديسمبر 1966 - كذلك خدمت في برلمان الإتحاد الأوربي . كممثلة عن الدانيمارك من عام 1999- 2004 تحمل بكالوريوس في العلوم السياسية وماجستير في الدراسات الأوربية في جامعة بولندا .

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-" إن الحمل معجزة إلهية .. وسأستمتِع بأني جزء من هذه المعجزة ,

وإني سبب خروج روح أخرى إلى العالم " .

إيرما بومبيك / كاتبة أميركية شهيرة راحلة .



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المدن ألألمانية المهدمة بعد الحرب العالمية الثانية , نظفتها وأعادت إعمارها و ترميمها النساء . فمعظم الشباب والرجال قد ماتوا ودفنتهم الحرب الطاحنة خلال 4 سنوات .

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مغنية نروجية , تدعو للإحتفاء بالدورة الشهرية عند النساء .

أطلقت المغنية النروجية ( جيني فال ) ألبوماً غنائياً تضمن أغنية تحتفي بالدورة الشهرية عند النساء .وتتناول المغنية في أغنيتها المسمّاة ( period piece ) أو فترة الدورة الشهرية العملية الطبيعية للحيض عند النساء وتقول في الأغنية : " لا تخافي إنه مجرد دم " . وتأتي الأغنية ضمن الألبوم السابع للمغنية والذي أخذ عنوان( Blood Bitch (

سجل في أوسلو وأطلق الجمعة الماضية , .

لكن تحمسها أو حماستها لتناول موضوعات يتجنبها الآخرون , جعل أعمالها خاصة الأخيرة جديرة بالملاحظة .

قالت المغنية في تصريحات لموقع مجلة ( ذا بول ) الفنية : لا أرغب أن يصبح لدم الحيض قوة ضخمة وحقيقية ومبدعة على مستوى العالم " .

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قال احدهم : ليس الزواج أن تجد الشخص المناسب , بل أن تصير أنت الشخص المناسب .

الفروق الجنسية بين المرأة والرجل جزء من نظام الخليقة .



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المرأة والحرية والأخلاق - فؤاد كنجي - الحوار المتمدن

(عند المرأة المعاصرة، تتمايز بقيم المروءة والشجاعة والتعاطف والصبر والمثابرة و سمو الثقافة والمعرفة في التربية الأسرية والتي جلها تكمن في ذاتها بوعي وإرادة متميزة .

فالمرأة وبحكم تكوينها النفسي تحب أن تكون جميلة وقادرة على انتزاع إعجاب الرجل كأنثى، وأن تظهر بما يجعلها محط جذب الرجال والنساء في آن واحد، وتحاول كما يقال المثل (( أن تكون كالزهرة التي تفوح بعطرها لتجذب النحل إليها)) وبحكم تكوينها العاطفي ومكانتها في العائلة والمجتمع، ترغب من الأخر إبداء قدر من الإعجاب و الاحترام والحب والصراحة والصدق والرعاية والحماية في تعامله معها، هذه هي الأساسيات ومن غرائز في ذات المرأة وليست من الأمور الثانوية في سلوك وطبائع أي امرأة ) .





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- إن تركيب المرأة الجسدي , يدلنا بوضوح على أنها معدّة للأمومة , إنها إرادة الحياة الواضحة " . سامي الباطولي -

قالت السيدة إليوت : " يقين المرأة بلباقة ملابسها , يوليها من الثقة بنفسها أكثر من كل وسيلة أخرى .



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- إن القصاص , أكليل من ذهب , فإذا قبلها المُذنب برضى نال أكليلاً واحداً , وإذا فُرضتْ عليه ولم يكن مذنباً نال إثنين - الطوباوية رِفقا -





لمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت إدارة تلفزيون ( مريم ) عقد مؤتمر في دير سيدة البير - بلدة بقنايا - لبنان - تحت عنوان : ( دورِك مش لُعبة )

افتتحت( قناة مريم ) اللبنانية التابعة لفضائية نور سات من العام الماضي , والمديرة إمرأة إعلامية , مبروك للخطوة التقدمية .



................... - T v -

لا للحروب لا للسلاح وشركات ومافيات السلاح ,

لا للنزاعات وتصنيع وتصدير الإرهاب والعصابات الإجرامية لوأد الشعوب الفقيرة وتهجيرها , أوالثائرة للحرية والتغيير

نعم لبناء الدولة المدنية العلمانية دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات والتعددية والمساواة بين البشر .. لتعيش المرأة بسلام وحقوق وطمأنينة على مستقبلها مع أسرتها في مجتمع يحترم فيه كرامة الإنسان دون تمييزأو تحقيرواستغلال أ واعتقال .

تحية للمرأة في عيدها العالمي يوم 8 آذار

تحية للمرأة العربية والسورية خاصة في كفاحها وصمودها ونضالاتها اليومية إنها الرائدة في مواقفها المشرفة ماضيا وحاضراً .. نحن جزء فعّال وأساس من هذا العالم المتحرك المتجدد والمتفجر كل يوم

باقة ورد للجميع

مريم نجمه