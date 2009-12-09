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سحرُ الضحكاتِ


فائق الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 19:19
المحور: الادب والفن
    


بين ذاتي وحياتي
هكذا كانتْ أناتي
.
والذي كانَ صوابي
قد تجلّى من صفاتي
.
وحديثُ النفسِ مغرٍ
فدعوني وسماتي
.
لم أزل ذكرى تنادي
أينَ سحرُ الضحكاتِ
.
أين أمي , خبزُ أمي
أينَ تلكَ القُبلاتِ
.
و أبي أنتَ وأمي
كنتما لي خطواتي
.
وسمائي وفصولي
كنتما دفء شتائي
.
وهنا مَوطنُ ثلج ٍ
وزهورُ الوجناتِ
.
فمتى بغدادُ ذاتي
وحياتي وجهاتي
.
faek_h@hotmail.com





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فائق الربيعي

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