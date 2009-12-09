

فائق الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 19:19

المحور: الادب والفن









بين ذاتي وحياتي

هكذا كانتْ أناتي

.

والذي كانَ صوابي

قد تجلّى من صفاتي

.

وحديثُ النفسِ مغرٍ

فدعوني وسماتي

.

لم أزل ذكرى تنادي

أينَ سحرُ الضحكاتِ

.

أين أمي , خبزُ أمي

أينَ تلكَ القُبلاتِ

.

و أبي أنتَ وأمي

كنتما لي خطواتي

.

وسمائي وفصولي

كنتما دفء شتائي

.

وهنا مَوطنُ ثلج ٍ

وزهورُ الوجناتِ

.

فمتى بغدادُ ذاتي

وحياتي وجهاتي

.

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