

زاهر بولس

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 23:07

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









*بيان تأسيسي: " اللجنة الشعبية في البلدة القديمة " في الناصرة*

*البلدة القديمة لؤلؤة الناصرة ولن يخبو بريقها رغم كل سياسات التمييز والقمع*



تعتبر البلدة القديمة في الناصرة معلما حضاريا واجتماعيا-اقتصاديا من اهم المعالم في الداخل الفلسطيني التي تؤكد عراقة هذه البلاد وعمق امتدادها التاريخي والحضاري .

ومن يدرس بعمق تاريخ البلدة القديمة يدرك انها كانت دوما مركز اشعاع حضاري نهلت منه كل المدينة مناهلها الاقتصادية والثقافية , فالبلدة القديمة كانت مركز جذب اقتصادي بسوقها التاريخي الذي تنوعت بضاعته وسحرت مقتنياته الزائرين من طيب ومسك وبهارات وقماش زاهي الالوان , كما كانت مركزا اداريا بسراياها التاريخية ومحاكمها الشرعية ومبانيها التي تحدث بشوق عن ماض حي وحاضر نابض في قلوب اهل الناصرة بل اهل فلسطين كلهم , ومنها ايضا نهضت الناصرة ثقافيا وعلميا بمدارسها وكلياتها منذ قرون مضت , ولا ننسى من سار في حواريها وزقاقاتها من أولئك الذين تركوا لنا أخلاقا وقيما من نهج الانبياء وتركوا لنا بركات من الماضي ،ما زالت تلك البلدة القديمة تنتصب رافعة هامتها وشامخة بمساجد وكنائس واوقاف كلها تشهد ان للسوق ماض حاضر بيننا وحاضر يحتم علينا الوحدة لأجل الحفاظ على هذا المعلم الفلسطيني العريق .



ومن منطلق هذا الفهم الوحدوي وادراكنا نحن ممثلي الاطر السياسية في الناصرة ان ناصرتنا لا تكتمل عظمتها بلا جذورها وعمقها المتمثل ببلدتها القديمة قلبها النابض , قررنا نحن ممثلي كافة الاطر السياسية والاجتماعية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمداولات، الاعلان عن تأسيس" اللجنة الشعبية في البلدة القديمة " بهدف الحفاظ على موروثنا الحضاري وإحياء البلدة القديمة واعادتها الى مكانتها التي تستحقها .



وكلنا ثقة ان النهضة بالبلدة القديمة ستؤدي لا محالة الى نهضة على صعيد المدينة كلها . فنحن نرى بالبلدة القديمة مركز اشعاع اقتصادي وثقافي سيضيئ ابعد من حدود البلدة القديمة اذا تضافرت كامل الجهود وتعاضدت خيرة القدرات ووضعت كل الخبرات في موضع البناء والتطوير والابداع بعيدا عن المزاحمات الحزبية او المناورات السياسية , فالبلدة القديمة كما كل موضع في بلادنا التي بارك الله حولها فوق الاحزاب والانتماءات الضيقة وبقائها صامدة يعتمد على وعينا الوحدوي وقدرتنا على تقديم المصالح العامة على الخاصة.

على هذا، ومن نادي البلدة القديمة، يجمع ويتوافق ممثلي الأحزاب والهيئات وكل القوى السياسية في المدينة ولجنة التجار والحرفيين في سوق الناصرة.



ملاحظة: هذه وثيقة تم التوقيع عليها من كافة القوى السياسية الفاعلة في الساحة السياسية في مدينة الناصرة في مواجهة خطر استيطاني صهيوني يهدد مدينة الناصرة، والقوى المشاركة: ناصرتي، الحركة الاسلامية، جدل، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حركة ابناء البلد، التجمع الوطني الدمقراطي، شباب التغيير، بالاضافة الى لجنة التجار والحرفيين في سوق الناصرة. وقد تم الاجتماع في نادي البلدة القديمة في الناصرة بتاريخ 8.2.2017

