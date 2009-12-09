التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زاهر بولس - *بيان تأسيسي: - اللجنة الشعبية في البلدة القديمة - في الناصرة*
|
|
*بيان تأسيسي: - اللجنة الشعبية في البلدة القديمة - في الناصرة*
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
بيان مجموعة جدل: هدم منازل في قرية ام الحيران (فلسطين/ النقب
...
- كذب الهيلينيّون ولو صدقوا!
- وا حَبِيْبَاه
- الحريّة وسيرورة النقد والنقض: رسالة إلى جديد الوهم
- الوعي وثنائية القيادة والمصالح
- كُنْه قابليّة جدليّة
- للزُعَيِّم مُخَيْخٌ مِنْ قَصَبْ
- زُعَيِّم
- بيان مجموعة جدل: البلدة القديمة الناصرة فلسطين
- خاتم نسل الشياطينِ.. تظنّيني!
- موقف مجموعة جدل من قضيّة إدخال شركة تطوير(!) عكا الى مدينة ا ...
- عنقاء الورق
- جدل: إقرأ.. وكل عام ومدارسنا بخير
- بيان مجموعة -جدل- حول البيان الذي اصدره مائة بروفيسور فلسطين ...
- مُناجاة
- بكيتُ.. كما تذوب الشموع
- يآمين: انتهى الحُلم فقُم/ قصيدة رثاء لأمين دراوشة
- أبكيتني يا أمين
- دَيْسَقُ العشق
- وامق الحجارة
المزيد.....
- النيل الأبيض تستقبل أكثر من 300 ألف لاجئ جنوبي
- الحركة الشعبية تعقد ورشة عمل مع (اليونسيف) بحضور السفير السو ...
- مبادرة مغربية.. بناء مسجد يحمل اسم "محمد السادس" ب ...
- بعد غضب أردوغان وصمت السيسي.. من يستخدم "الإرهاب الإسلا ...
- إنقاذ 115 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
- هل سيذوب الجليد الجنوبي؟!
- ماي تدافع عن وحدة بريطانيا وتهاجم -قوميي اسكتلندا-
- سيناتوران أمريكيان يدعوان إلى عدم تخفيف العقوبات عن روسيا
- منظمة أممية تحقق في هجمات بالغاز في سورية
- اشتباكات بين فصائل متنافسة للسيطرة على موانئ نفطية شرقي ليبي ...
المزيد.....
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زاهر بولس - *بيان تأسيسي: - اللجنة الشعبية في البلدة القديمة - في الناصرة*