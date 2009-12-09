

كريم ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 09:51

المحور: الادب والفن









الرتل في بيتنا

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تقهقرَ الرتلُ في بيتنا،

كان مُشوّهُ الخِلقةِ لا أنف له،

كصائدِ صقورٍ فقدَ نباهته.





دماثة البطل

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قالوا:

كلّما لحقَ بالشمس نحرَ أفعى

إلى أن احترق،

قال:

حتّى لا ينخس فراشة.





الحبق

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عجائزُ ينثرنَ الحبَقَ على الحصائر..

ويغتنمن العشّاق،

سيخرُّ التنّينُ مغشيّاً عليه.





غرام

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كفاكَ ثرثرةً يا ثعلبَ المغارة،

فلن تأكلَ الدجاج

لن تقنصَ غزلاناً وأكباشاً بعد أن اصطادَ السلوقيُّ الوحوش.





رياح الشؤُم

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يا ما عجّتْ رياح،

ويا ما جفّتْ أوراق،

يا ما قطعَ الشاعرُ مُروجاً..

ويا ما اضمحلّتْ سكك.





رحيل

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"قالوا عنه: أكلتهُ النمال"

لقد تركَ كهْفَهُ ومغاوره.





مرايا

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لم يقتلع جلجامش

عشبةَ الخلود،

ولم يأكلْ بوذا لحمَ بقرة،

لم تصهلْ أحصنةُ الورق.





الشاعر

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كما لو ترث البرّيّةُ أجَمَة،

يرث الشاعرُ تمثالاً

تفيضُ سوائلهُ كغُدران.









