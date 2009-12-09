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دماثة البطل


كريم ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 09:51
المحور: الادب والفن
    


الرتل في بيتنا
ـــــــــــــــــــــ

تقهقرَ الرتلُ في بيتنا،
كان مُشوّهُ الخِلقةِ لا أنف له،
كصائدِ صقورٍ فقدَ نباهته.


دماثة البطل
ــــــــــــــــــ

قالوا:
كلّما لحقَ بالشمس نحرَ أفعى
إلى أن احترق،
قال:
حتّى لا ينخس فراشة.


الحبق
ــــــــ

عجائزُ ينثرنَ الحبَقَ على الحصائر..
ويغتنمن العشّاق،
سيخرُّ التنّينُ مغشيّاً عليه.


غرام
ـــــــــ
كفاكَ ثرثرةً يا ثعلبَ المغارة،
فلن تأكلَ الدجاج
لن تقنصَ غزلاناً وأكباشاً بعد أن اصطادَ السلوقيُّ الوحوش.


رياح الشؤُم
ـــــــــــــــــ
يا ما عجّتْ رياح،
ويا ما جفّتْ أوراق،
يا ما قطعَ الشاعرُ مُروجاً..
ويا ما اضمحلّتْ سكك.


رحيل
ــــــــ
"قالوا عنه: أكلتهُ النمال"
لقد تركَ كهْفَهُ ومغاوره.


مرايا
ــــــــ
لم يقتلع جلجامش
عشبةَ الخلود،
ولم يأكلْ بوذا لحمَ بقرة،
لم تصهلْ أحصنةُ الورق.


الشاعر
ــــــــــــ
كما لو ترث البرّيّةُ أجَمَة،
يرث الشاعرُ تمثالاً
تفيضُ سوائلهُ كغُدران.








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كريم ناصر

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