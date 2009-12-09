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إستغراب


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21
المحور: الادب والفن
    


إستغراب
--------
أحيانا قليلة
أضطر لكي أقسم بالله
دون شعور مني بهذا القسم
أو تلقائيا كما أظن .
ثم أستغرب لحالي هذا
فأنا أقسم بالله الذي أومن به
من كل أعماقي
وأستغرب أيضا
من كوني غاضب منه .





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ناس حدهوم أحمد

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