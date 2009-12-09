

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21

المحور: الادب والفن









إستغراب

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أحيانا قليلة

أضطر لكي أقسم بالله

دون شعور مني بهذا القسم

أو تلقائيا كما أظن .

ثم أستغرب لحالي هذا

فأنا أقسم بالله الذي أومن به

من كل أعماقي

وأستغرب أيضا

من كوني غاضب منه .