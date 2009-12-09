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انضمام المغرب للإيكواس: هل هو بوليصة تأمين لمشروع أنبوب الغاز... أم تعبير عن ديبلوماسية الهلع؟


رضا الهمادي
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 17:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إبداء المملكة المغربية رغبتها في الانضمام لمجموعة "إيكواس" الاقتصادية هو استكمال لتنزيل الاستراتيجية الإفريقية الجديدة و مرور للسرعة القصوى لتمتين العلاقات السياسية و الاقتصادية مع دول غرب إفريقيا. و هو يعتبر كبوليصة تأمين نهائية لتحسين العلاقات مع مجموعة دول هذه المنظمة و ترقيتها لدرجة الشراكات الكاملة و المتكاملة و الشاملة في جميع المجالات و غير القابلة للمراجعة. كما تعتبر هذه الخطوة استكمالا لتضييق الخناق على الكيان الوهمي و بناء ستار حديدي يمنعه من بناء أبسط امتداد داخل دول هذه المنظمة خصوصا أن الانتماء لهذه المجموعة يشترط على الدول الأعضاء التعاون الكامل و التآزر في المجالات الديبلوماسية و العسكرية و هو ما سيفتح آفاقا و سيقوي احتمال تجميد بعض الدول التي لا زالت تعترف بهذا الكيان الوهمي اعترافها به و تعاونها معه.

و يبدو انضمام المغرب للإيكواس كذلك طريقا أساسيا لتسهيل مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى كمشروع أنبوب الغاز الذي وقع عليه المغرب و نيجيريا مؤخرا و الذي يرتقب مروره ب 10 دول أعضاء بهذه المنظمة و هو ما ينسجم مع المجهودات المشتركة التي تقوم بها الدول الاعضاء بالإيكواس و التي أطلقت استثمارات مشتركة لمشاريع نوعية تستفيد منها جميع الدول الأعضاء.

نذكر بأن مجموعة إيكواس تشكل 17% من مساحة إفريقيا و هي بذلك تشكل سوقا مشتركا ناميا و صاعدا بقوة يسيل لعاب كبريات الشركات العالمية قوامه 350 مليون نسمة، و انضمامنا لهذه المجموعة يعني كسر كافة الحواجز الجمركية التي كانت تشكل عائقا أمام الصادرات المغربية نحو هذه البلدان التي ستعرف خلال العشرين سنة المقبلة نموا متسارعا لحاجياتها في جميع المجالات بطريقة مشابهة للنمو الذي عرفه السوق المغربي خلال سنوات التسعينيات و العشرية الاولى من الالفية الجديدة. و ليست الصادرات المغربية وحدها التي ستنتتعش و إنما ستوفر لنا دول الإيكواس إمكانات و فرصا استثمارية هائلة خصوصا إذا استحضرنا بأن مرور السلع و الأشخاص و رؤوس الأموال سيتحرر بشكل كبير بعد انضمامنا لمجموعة الإيكواس

و تؤكد لنا الديبلوماسية الاقتصادية للمملكة انتهاء عهد العلاقات المبنية على الإيديولوجيات أو الانتماء لمعسكر معين مع انتهاء الحرب الباردة. فأصبح بذلك الاقتصاد المحرك الوحيد للديبلوماسية، و التقارب الروسي الامريكي الحاصل الآن خير دليل على إمكانية تذويب كل الخلافات السياسية بإيجاد مصالح اقتصادية مشتركة.

فالعلاقات الاقتصادية الفاعلة و المبنية على الشراكات المربحة و العائدة بالفائدة على جميع الأطراف هي مفتاح نجاح العلاقات الديبلوماسية في عالم اليوم، و المغرب فهم هذا جيدا و جعل من الدينامية الاقتصادية قاطرة للتغلغل في القارة الإفريقية و أداة لبناء علاقات سياسية و ديبلوماسية متميزة أكسبته احترام جميع دول القارة. و قد توج المغرب هذا المسار برفع الإيقاع و عدم الاكتفاء بالعلاقات الثنائية و إنما باكتساب عضويته في المنظمات القارية و الجهوية، فبعد رجوعه للاتحاد الإفريقي، هاهو يقدم طلبه للدخول عضوا في الإيكواس، و لطالما نادى بإعادة إحياء المغرب العربي (أو المغرب الكبير كما سماه الملك محمد السادس في أحد خطاباته) على أسس التكامل الاقتصادي بين بلدانه.

لكن في المقابل، وجب التسطير على واجب التمهل و التأني في الشراكات المعقودة و عدم الإفراط في "ديبلوماسية الهلع" التي ينتجها المغرب منذ بدأ الحديث في أروقة الامم المتحدة عن حل الفيدرالية، و هو ما أنتج لنا تسابقا و تهافتا على بعض الدول الممانعة و أنتج معه زيارات غير محضرة بشكل جيد قد تكون نتائجها ضعيفة التأثير في مواقف هذه الدول، مما قد يهدد بانتكاسات في المواقف بمجرد توقف الزيارات و توقيع الشراكات (حالة زامبيا كمثال)

رضا الهمادي
رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية





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رضا الهمادي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رضا الهمادي - انضمام المغرب للإيكواس: هل هو بوليصة تأمين لمشروع أنبوب الغاز... أم تعبير عن ديبلوماسية الهلع؟