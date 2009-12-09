أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - كلّ شيء يحدث الآن ..


اخر الافلام







المزيد.....

كلّ شيء يحدث الآن ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 14:50
المحور: الادب والفن
    


كلّ شيء يحدث الآن ..
أَميل بمنزلة شمس ،
احتباس وشُبهة نُعاس
كرحيق آهات
تَضع طرحة فلّاحة
و تُغنّي فراشات ..
عوسج يستعدّ للخروج
يتمطّى في " الآن "
يُخربش الأرض و الجرود
بأَلفِ شقاءٍ دون مِحراث ..
فَأنزعُ خريف الجُمان
و أَجرّ توقيت اللؤلؤ
بِزنبق بائر كنهدي ، لكنّي
ما زلتُ طَرفَة حِباء
مُهداة لِساح عينيك
حيثُ : كلّ شيئ يحدث الآن ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
دلال الساحلي

إجمالي القراءات: 121,880
المقالات المنشورة: 78
- خذوا مدائن الكنوز كلّها ..
- للأغاني فمي ...
- يَحدثُ أَن ..
- الراهبة ...
- لا أَحدٌ ، يراني ..
- حكايةُ مجدليّة ..
- إِليكَ وحدكَ أَرقُص ..
- أَنا حارس الهاهنا ، أُحبّكَ ، أَغارُ و أَضحك ..
- لَربّما أنام ...
- و “ قِفا نبكِ “ مرتعشٌ
- - لعيونك - 3
- - لِعيونك .. - 2
- - لعيونك .. -
- محشوة بذهولي ؟؟
- حيث ينوح ميناء ..
- بِأيِّ ذنبٍ ..؟
- تغارُ ؟؟ لِماذا تغار..؟
- أنتَ يا أنتَ ..
- إنَّه العدَم ..
- مَن أَنا ؟؟؟

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- (لوسولاي) السينغالية: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي “تصحيح لل ...
- ميشيل وباراك أوباما ينشران كتابين جديدين
- عودة المغرب للاتحاد الإفريقي “مكسب كبير” لإفريقيا
- اللجنة البرلمانية المغرب/أوروبا.. دعوة الشعبة المغربية إلى ا ...
- المغرب.. صلة الوصل بين أوروبا وأفريقيا أكثر من أي وقت مضى
- لوحات فلوروس لأفراد العائلة القيصرية تعرض في موسكو
- بافتا.. تتويج بريطاني للسينما العالمية
- لماذا هنأت السفارة الروسية بلندن فيلم -الخوذ البيضاء- على ف ...
- آثار عراقية في بينالي البندقية -
- صدر حديثا رواية «جريمة في جورج تاون» تأليف جان لسيور

المزيد.....
كتب ودراسات
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - كلّ شيء يحدث الآن ..