

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 14:50

المحور: الادب والفن









كلّ شيء يحدث الآن ..

أَميل بمنزلة شمس ،

احتباس وشُبهة نُعاس

كرحيق آهات

تَضع طرحة فلّاحة

و تُغنّي فراشات ..

عوسج يستعدّ للخروج

يتمطّى في " الآن "

يُخربش الأرض و الجرود

بأَلفِ شقاءٍ دون مِحراث ..

فَأنزعُ خريف الجُمان

و أَجرّ توقيت اللؤلؤ

بِزنبق بائر كنهدي ، لكنّي

ما زلتُ طَرفَة حِباء

مُهداة لِساح عينيك

حيثُ : كلّ شيئ يحدث الآن ..